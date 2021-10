P1: Suivez en live le Super Sunday

Andenne – Ciney et Spy – Chevetogne… Ce dimanche, c’est «Super Sunday»! ÉdA

Sept matches sont au menu de cette nouvelle journée de championnat parmi l’élite provinciale namuroise. Une rencontre a été reportée et un «Super Sunday» est au programme.

La «reprise» des Dinantais n’aura malheureusement pas duré longtemps. Contrainte de reporter plusieurs fois ses matches pour cause de covid, l’Union Dinantaise avait enfin pu jouer en milieu de semaine sa rencontre face à Fernelmont (3-3), mais celle de ce dimanche sera à nouveau remise à plus tard. Cette fois, c’est dans les rangs de Flavion-Morialmé que le virus s’est invité. Et, manque de chance, c’est à… Dinant que les Coalisés étaient censés se rendre.

Le dimanche aura des allures de Super Sunday avec deux duels entre 4 des formations du top 5. Le leader cinacien se déplace à Andenne (3e) tandis que Spy (5e) reçoit Chevetogne (3e ex-aequo). Biesme, dauphin de Ciney, accueillera pour sa part le Fernelmont de Benjamin Joine.

Parmi les autres matches de cette 8e journée de championnat, on relève un certain Meux B – Malonne, important pour essayer de prendre ses distances avec la lanterne rouge.

Le programme complet du week-end:

Grand-Leez – Molignée (sa, 20h)

Condrusien – Loyers (sa, 20h)

Nismes – Beauraing (di, 15h)

Biesme – Fernelmont-Hemptinne (di, 15h)

Andenne – Ciney (di, 15h)

Meux B – Malonne (di, 15h)

Spy – Chevetogne (di, 15h)

Union Dinantaise – Flavion-Morialmé (reporté)