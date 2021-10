Bilan du Covid: «Les mesures à Bruxelles et Liège semblent porter leurs fruits»

Les indicateurs épidémiologiques sur le Covid-19 restent stables en Belgique. «Ce sont de bonnes nouvelles», s’est réjoui Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral au cours d’un point hebdomadaire.

«Relativement stable». Voilà les deux mots qui ont émaillé toute la conférence de presse hebdomadaire du centre de crise et de Sciensano dédiée au coronavirus.

Le virologue belge Steven Van Gucht a fait l’état des lieux, précisant qu’il y avait peu de changement par rapport à la semaine dernière. «L’année académique a démarré, il y a eu de nouveaux assouplissements, la météo incitait à rester à l’intérieur, mais la situation reste pourtant sous contrôle. C’est un signe positif», s’est-il réjoui.

Au niveau des contaminations, elles sont stables, «mais les tests ont diminué d’environ 7%, de 48.000 à 45.000 tests par jour en moyenne», a précisé Steven van Gucht.

La proportion de tests positifs a, elle, augmenté de 4,5% à 4,7%. «On suppose que les gens ont moins tendance à se faire tester et que les médecins généralistes testent également moins leurs patients en cas de symptômes légers. Cela reste pourtant une part importante de notre stratégie», a-t-il insisté, précisant que cela freine la propagation du virus en permettant d’isoler et de mettre en quarantaine les personnes infectées.

La situation s’est améliorée à Bruxelles (-10% d’infections par rapport à la semaine précédente) et à Liège également (-9%). En revanche, la Flandre voit les contaminations augmenter de 10%. «Tout porte à croire que la sévérité plus importante des mesures à Bruxelles et Liège porte ses fruits», analyse le virologue.

Il précise que certaines communes germanophones et du sud-est du pays, dans le Luxembourg, connaissent une incidence (nombre de cas/100.000 habitants) plus haute, sans qu’une explication puisse être avancée.

Dans les hôpitaux, il y a 57 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne (+6%). La charge qui pèse sur les établissements reste plus basse qu’à d’autres périodes, avec 733 patients positifs au coronavirus hospitalisées actuellement (+3%), dont 195 en soins intensifs (-8%).

«Les décès sont stables également (7 par jour en moyenne) et concerne principalement des personnes entre 65 et 85 ans», précise le porte-parole.

La situation générale reste donc stable, «grâce à la vaccination et à la prudence des gens», estime Steven Van Gucht, qui ajoute que selon une étude «le nombre de contact entre les gens est toujours inférieur à la moyenne avant la pandémie».