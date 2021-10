Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 8 octobre 2021.

1. Belgique

Moins de 200 patients en soins intensifs, une première depuis le 31 août

En moyenne, 1.913 personnes ont été contaminées par jour au Covid-19 entre le 28 septembre et le 4 octobre (+1%), selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.

La preuve de vaccination ou de rétablissement devient obligatoire avec le PLF

À partir du 11 octobre, les voyageurs devront fournir une preuve de certificat de vaccination ou de rétablissement avec le formulaire PLF (Passenger locator form) au retour d’un voyage à l’étranger, a indiqué vendredi Karine Moykens, responsable de la task force interfédérale testing et tracing.

2. Régions

Au centre de vaccination de Pepinster, la 3e dose arrive: «C’est tout à fait pertinent»

À Verviers, 84,74% des 65 ans et plus sont totalement vaccinés contre 66,26% pour les 18 à 64 ans et 12,41% chez les 0 et 17 ans. Le centre de Pepinster étoffe ses horaires… car la 3e dose arrive, pour tous!

Bilan du Covid: «Les mesures à Bruxelles et Liège semblent porter leurs fruits»

Les indicateurs épidémiologiques sur le Covid-19 restent stables en Belgique. «Ce sont de bonnes nouvelles», s’est réjoui Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral au cours d’un point hebdomadaire.

Pas de Covid Safe Ticket dans les snacks et sandwicheries

Au départ, il était prévu qu’ils doivent exiger une preuve de vaccination à leurs clients. Plus maintenant.

3. Monde

L’Inde rouvre ses portes aux touristes étrangers à partir du 15 octobre

L’Inde rouvrira ses portes aux touristes étrangers à partir du 15 octobre, après une fermeture de plus d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé le gouvernement jeudi soir.

