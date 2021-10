5 SORTIES | Ce week-end à Bruxelles, le gendarme, la grande bouffe et les mangas

3 événements familiaux ce week-end à Bruxelles: le festival du film Alimenterre, le salon Made in Asia et l’expo De Funès au Palace. Alimenterre/ Lady Sundae via Facebook/ Belga

Que vous soyez à Bruxelles en manifestant pro-climat ce dimanche ou simplement pour profiter de votre capitale, il y a de quoi s’en mettre sous la dent. Jugez-en dans notre sélection familiale du week-end.

Suivre @JulienRENSONNET

La grande bouffe durable

Alimenterre Le festival Alimenterre revient vous donner faim d’une alimentation plus responsable, via une agriculture plus durable. Pour sa 13e édition, l’événement s’étend sur 8 jours, à Bruxelles et en Wallonie et un jury «Génération Z» composé de jeunes de 17 à 26 ans décernera son propre prix. 12 docus sont au programme de la compétition. Ils vous emmènent partout dans le monde: chez les paysans congolais, dans le marais breton, dans les terres en désertification du Burkina Faso, auprès des chèvres corses, dans les fermes du sud des Pays-Bas ou dans une utopie anticapitaliste au Brésil. Notez aussi 3 projections familiales (une épopée en tandem en Belgique et deux superbes films d’animation à voir absolument avec vos kets) et une foule de courts-métrages «engageants». Enfin, le côté festif est assuré grâce à 4 cinés-concerts, dont la clôture avec Pitcho.

+ «Festival Alimenterre», du 9 au 16 octobre 2021 à See U (cinéma Kinograph) et en Wallonie, événement sous Covid Safe Ticket

Une Forest d’artistes

Parcours1190 Ils sont 112. 112 plasticiens, tiers lieux, centres d’art et galeries forestois à ouvrir leurs portes pour le Parcours 1190. L’événement se tient tout le week-end et rassemble au total 90 artistes. C’est le principe d’un tel rendez-vous: ceux-ci exposent parfois chez eux. L’occasion d’entrer dans l’intimité créatrice. Mais 12 espaces s’ouvrent aussi à l’expo collective. C’est le cas au BRASS (meeting point du week-end), au Wiels et dans les galeries, mais aussi dans des lieux plus atypiques: l’église Saint-Augustin de l’Altitude Cent, le CPAS, le Delta, l’abbaye de Forest (ABY), l’ancien siège de la Fédé Wallonie-Bruxelles de Cyclisme ou le Maxima, ex-bâtiment d’entreprise reconverti en lieu pluriel. Ce vendredi 8 octobre dès 20h, c’est la nocturne «Artists Night» dans 42 sites avec, en bande-son, 13 musiciens ou ensembles locaux. Tout est gratuit.

+ «Parcours 1190» à Forest, gratuit. «Artists Night» ce 8 octobre dès 20h, parcours tout le week-end des 9 et 10 octobre entre 10h et 18h. Carte à télécharger en ligne.

Lycra et perruques bleues

Made in Asia Manga, anime, k-pop, cosplay et sushis: le cocktail Made In Asia revient nourrir ses fans assoiffés de culture asiatique après un an de sevrage involontaire. Pour ce retour au Heysel, le salon où on croise autant de sorciers en lycra que de guerrières en armure s’étale sur trois palais. Sur les 3 jours, vous y discuterez le coup avec des youtubeurs stars, revêtirez vos plus belles perruques bleues pour les concours cosplay, parcourrez les expos (Dragon Ball, Ghibli, manga VS jeu vidéo), titillerez le paddle pour des tournois e-sport (League of Legend, DBZ Fight, Tekken, Mortal Kombat…) et bien sûr reviendrez avec tout un tas de goodies acquis de haute lutte chez l’un ou l’autre des 248 exposants enregistrés. Quelques vedettes sont annoncées (youtubeurs, musiciennes, mangaka, cosplayeuses), japonais, belges et françaises. Attention, les seules armes autorisées sont celles de polystyrène ou de carton, ainsi que le Covid Safe Ticket.

+ «Made in Asia», à Brussels Expo ces 8 (12-20h), 9 (10-19h) et 10 octobre 2021 (10h-18h), 14/17€.

Le Gendarme sur le piétonnier

Palace

Fan du «Gendarme», de «La Grande Vadrouille» ou du «Corniaud»? Foncez au Palace, qui s’encanaille en présentant une expo consacrée à… Louis de Funès. Voilà bien un acteur populaire qu’on n’attendait pas dans ce temple du ciné art et essai. Mais au-delà des répliques cultes, cette première grande expo du cinéma du boulevard Anspach n’oublie pas de s’intéresser aux influences du grimaçant le plus célèbre du 7e art, à son talent pour utiliser son corps ou à son éclosion tardive. Les fans et les plus jeunes seront heureux de retrouver sur ces 200m2 tout en étages certains costumes et objets comme la barbe de Rabbi Jacob ou la DS de Fantomas. Sans oublier les extraits de films. En plus, vous pourrez vous offrir une énième tranche de rigolade, mais sur grand écran. Rien que ce week-end sont programmés «L’Aile ou la Cuisse» et «La Soupe aux Choux». N’oubliez pas d’y aller en tram: la station Bourse présente justement une expo d’affiches alternatives des grands classiques de Louis de Funès, créées par de jeunes illustrateurs bruxellois.

+ «Louis de Funès», expo au Palace (85, Boulevard Anspach, 1000 Bruxelles) du 2 octobre au 16 janvier 2022. 8/10€.

Les nuits résonnent enfin

Nuits Sonores C’est le premier rassemblement dancefloor d’envergure à embraser Bruxelles depuis l’introduction du Covid Safe Ticket: les Nuits Sonores à la belge, déclinaison du fameux festival défricheur lyonnais, vous font danser jusqu’à dimanche. L’événement du week-end, c’est sans doute la prestation live de Flavien Berger et Lafawndah à Bozar après la projection du film «Deep see blue surrounding you» de la Française Laure Prouvost. Bon. Ceux qui veulent suer ce vendredi se dirigeront plutôt au C12 pour une afterparty avec Daniel Avery. Samedi, même adresse pour un line-up emmené par It’s Complicated et Le Motel. Ça suera aussi du côté de La Vallée à Molenbeek en première partie de soirée avec les locaux Simon Halsberghe et Sara Dziri, résidente du Fuse. Le dernier jour au même endroit, rendez-vous dès 16h pour un thé dansant qui pense à ceux qui bossent le lendemain. Avec la Bruxelloise Azo en tête d’affiche, mais sans permission de minuit.

+ «Nuits Sonores European Lab Brussels», jusqu’au 10 octobre 2021. Programme complet et tickets en ligne.