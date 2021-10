Un Louviérois arrêté par la police pour six braquages

Une série de vols à main armée commis sur le territoire de Manage et de La Louvière a été élucidée mercredi, annonce vendredi la zone de police de La Louvière.

Un suspect a été arrêté, il s’agit d’un Louviérois né en 1993, qui est en aveux pour six faits commis depuis la mi-août.

Depuis le 15 août 2021, divers commerces ont été la cible de vols avec violences au cours desquels des armes ont été exhibées ou utilisées sur les territoires concernés.

Les devoirs d’enquête réalisés par la section Polycrim du service Enquêtes et Recherches de la zone de police de La Louvière ont permis d’obtenir les aveux du suspect pour six faits commis dans des commerces à La Louvière et Manage, entre le 15 août et le 28 septembre 2021..

Le jeune homme a été appréhendé et ensuite arrêté par la police de Mariemont en collaboration avec celle de La Louvière.

Une instruction a été ouverte.