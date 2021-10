Qualifications Mondial 2022: le Brésil fait un pas de plus vers le Qatar, l’Argentine accrochée au Paraguay

Le Brésil a aligné jeudi soir une neuvième victoire en autant de rencontres lors des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022.

Les Auriverde, sans Neymar suspendu et menés 1-0 par le Venezuela, se sont imposés 1-3 et s’approchent inexorablement du Qatar.

La Seleçao affiche un bilan immaculé de 27 points sur 27 et compte 8 longueurs d’avance sur l’Argentine, qui n’a pas pu faire mieux qu’un partage vierge au Paraguay (0-0).

Malgré tout, les hommes de Tite ont douté pendant près d’une heure de jeu, entre l’ouverture du score de Ramirez (1-0, 11e) et l’égalisation de Marquinhos, buteur de la tête sur corner (1-1, 71e). Dans les dernières minutes, le Brésil a profité des entrées de Vinicius et Antony pour faire sauter le verrou adverse. Gabriel Barbosa, sur penalty (1-2, 85e), a donné l’avance aux siens et l’attaquant de l’Ajax Amsterdam Antony a scellé l’issue du match grâce à son premier but en sélection (1-3, 90e+5).

De son côté, l’Argentine a buté sur le Paraguay à Asunción. Lionel Messi, Angel Di Maria et Joaquin Correa ont tout tenté mais l’Albiceleste n’a pas concrétisé sa supériorité. Malgré 70 pour cent de possession de balle et 14 tirs, dont 8 cadrés, la phalange de Lionel Scaloni a dû se contenter d’un point.

Les Argentins, vainqueurs de la dernière Copa América, conservent toutefois 3 points d’avance sur l’Uruguay et l’Équateur, qui partagent la 3e place. Les quatre premiers se qualifieront pour le Qatar alors que le 5e devra passer par un barrage intercontinental contre une nation d’Océanie.