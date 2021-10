Les Diables, premiers qualifiés pour le Qatar ?

Sans jouer, les Diables rouges pourraient déjà décrocher leur ticket pour le Qatar dès lundi.

Une excellente nouvelle pourrait faire le tour de l’hôtel des Diables rouges à Turin ce vendredi soir. Même s’ils sont déjà focalisés sur le match de dimanche, Roberto Martinez, son staff et ses joueurs seront probablement devant leur télévision pour suivre le duel entre la République tchèque et le Pays de Galles qui pourrait s’avérer décisif.

Il suffit en effet que les Tchèques perdent ou concèdent un partage face aux Gallois pour mathématiquement assurer à la Belgique de terminer à l’une des deux premières places du groupe E (la deuxième place est synonyme de barrage). Mieux encore : les Diables seraient directement qualifiés via la première place dès lundi soir si la Tchéquie et les Gallois ne prennent respectivement pas plus que 4 points sur 6 et 2 points sur 6 lors de leurs deux matchs de la semaine.

Avec 16 unités au compteur en six rencontres (sur huit), la Belgique caracole en effet loin devant les Tchèques (7 pts) et les Gallois (7) mais a disputé un match de plus que la Tchéquie et deux de plus que le Pays de Galles. Ces deux nations sont les seules encore susceptibles d’inquiéter les Diables en vue de la première place puisque la Biélorussie (3 pts) et l’Estonie (1) sont déjà hors course.

Comme en 2017?

Si un scénario favorable se présente la sélection de Roberto Martinez serait la première européenne à décrocher sa place pour le Qatar. Déjà pour la Coupe du monde 2018 en Russie, la Belgique avait validé son ticket avant tout le monde, dès le 3 septembre 2017 après une victoire en Grèce (1-2). Là aussi, il restait encore deux matchs à disputer par la suite.

Mais si les Tchèques et les Gallois venaient à maintenir le suspense, il faudrait alors patienter jusqu’au 13 novembre et la réception de l’Estonie. Selon les résultats préalables des deux adversaires à la qualification, un match nul pourrait suffire avant de conclure ces éliminatoires par un déplacement à Cardiff le 16 novembre.

Dans ce cas, le titre de première nation européenne qualifiée pourrait revenir au Danemark ou au Portugal dès ce mardi 12 octobre. En tête du groupe A, les Portugais recevront leur ticket s’ils l’emportent contre le Luxembourg et si la Serbie ne prend qu’un point lors de ses deux matches d’octobre. Quant aux Danois qui survolent le groupe F (18 sur 18), ils seront qualifiés s’ils battent la Moldavie samedi puis l’Autriche mardi.