Climat: Khattabi appelle la Flandre à rehausser ses ambitions climatiques avant la COP26

La ministre fédérale de l’‘Environnement du Climat, Zakia Khattabi, a appelé jeudi soir son homologue flamande, Zuhal Demir, à faire preuve de davantage d’ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, à l’approche de la COP26 qui débute à la fin du mois à Glasgow, en Ecosse.

Le gouvernement fédéral doit approuver vendredi les «ambitions et engagements» de la politique climatique fédérale pour la période 2021-2030 et qui prévoit une trajectoire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre.

Mais des négociations se poursuivent entre les Régions sur un «Burden Sharing» (partage du fardeau) pour mettre à jour le précédent accord - qui date de fin 2015 et portait sur la période 2013-2020, afin de boucler un plan national à soumettre à la COP26.

«Les discussions sont en cours sous la présidence de la Wallonie» et du ministre wallon du Climat et de l’Énergie, Philippe Henry (Ecolo), a affirmé Mme Khattabi (Ecolo également) lors de l’émission Jeudi en Prime de la RTBF-télévision.

«Jusqu’au dernier moment, la négociation se fera», a ajouté la ministre, en rappelant que le précédent accord avait obtenu «à la dernière minute».

Elle a appelé la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA) à rehausser les ambitions climatiques de la Flandre.

«Si Mme Demir continue à freiner et à ne pas accompagner ses entreprises dans la transition vers la reconversion, on risque de voir (se produire en Flandre) un peu ce qui s’est passé en Wallonie» qui a souffert économiquement après la fermeture d’industries lourdes, comme les mines et la métallurgie, a--t-elle souligné. «Le risque pour la Flandre est aujourd’hui le même», a assuré Mme Khattabi.

La 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques se tiendra en Ecosse du 31 octobre au 12 novembre.

Mme Khattabi a annoncé jeudi qu’elle s’y rendrait en compagnie du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).