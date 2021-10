Un jackpot de plus de 600 millions d’euros remporté en Californie

Samedi soir, un ticket de loterie vendu à Morro Bay en Californie, a remporté 699,8 millions de dollars, soit environ 606 millions d’euros.

Aux Etats-Unis, un Californien a empoché près de 700 millions de dollars, soit à peu près 600 millions d’euros. Il s’agit du plus gros gain gagné au Powerball en plus de huit mois et... du septième plus gros gain de l’histoire de la loterie américaine. Le nom du gagnant ou de la gagnante n’a pas encore été annoncé. Selon les experts, il y avait une chance sur 293 millions de gagner le jackpot.

Chez nous l’Euromillions mettra en jeu une cagnotte record à plus de 200 millions d’euros ce vendredi. Soit le deuxième plus gros jackpot de tous les temps.