DIRECT | Belgique - France, lequel des deux voisins ira en finale ?

Les Diables Rouges affrontent la France ce jeudi, un remake de la demi-finale de Coupe du Monde 2018. La Belgique veut prendre sa revanche mais les Français jouent, eux aussi, pour atteindre la finale de Ligue des Nations… Des circonstances qui promettent un match animé.

«Je crois que nous sommes plus forts qu’il y a trois ans», a déclaré un Roberto Martinez détendu mercredi, en conférence de presse. Le sélectionneur a aussi déclaré avoir «un plus grand groupe à disposition» et des joueurs qui ont aussi plus d’expérience. «La synchronisation est meilleure et ils se comprennent mieux sur le terrain. Il en va de même pour les Français, à la différence près qu’ils ont intégré plusieurs nouveaux et jeunes dans le onze de base.».

L’entraîneur des Diables a aussi pointé quelques joueurs Français, «Mbappé était encore un novice en Russie, maintenant il est à l’apogée de sa carrière. Il y a également Pogba, Griezmann... À chaque position, Didier Deschamps peut choisir entre trois joueurs du top.». Un Romelu Lukaku en forme est aligné et aura la chance de répondre à ses détracteurs qui l’accuse de «ne pas savoir marquer dans les grands matchs». Jason Denayer, qui s’était entraîné individuellement mardi à Tubize, est finalement préféré à Boyata en défense centrale.

Côté Français, Didier Deschamps a innové ce soir, en tentant de copier le système Belge. Un 3-4-3 surprenant est aligné, avec les deux frères Hernandez sur le terrain. Raphaël Varane a évoqué la défaite à l’Euro en conférence de presse : «Après la déception de l’Euro, on a encore plus envie de gagner, on est des compétiteurs, il y a un trophée en jeu face aux meilleures équipes du monde. On veut relever ce défi et réaliser une belle performance et donner de la joie à nos supporters».

Le sélectionneur Français, quant à lui, réfute les théories avancées sur le sentiment de revanche des Belges «Je ne suis pas persuadé que ce soit un sentiment qui les anime. On ne peut rien changer à ce qui s’est passé. Ce fut une étape décisive pour nous, oui, avec une place en finale de la Coupe du monde. Mais demain, ce sera une autre évaluation du niveau des deux équipes.»

Les compositions

Belgique: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Carrasco, Witsel, Tielemans, E.Hazard, De Bruyne, Lukaku.

France: Lloris, Koundé, Varane, L.Hernandez, Pavard, T.Hernandez, Rabiot, Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema

La composition de l'Equipe de France pour affronter la Belgique ! 🇧🇪🇫🇷 #BELFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/uCpRe1rM9I — Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 7, 2021

Le match

Les Diables n’ont pas attendu longtemps pour démarrer leur match, après moins de 5 minutes, Romelu Lukaku prend l’aile de vitesse sur avant de centrer pour De Bruyne qui reprend le ballon en reprise de volée, ballon sorti par Lloris. La possession est très partagée, dans un rythmé moyen cassé par certaines fulgurances des stars présentes sur le terrain. Lorsque la France pose le ballon la défense Belge attend plutôt bas et l’inverse arrive lorsque la Belgique attaque.

Les deux voisins se rendent coup sur coup, la France sur une reprise de Pavard ou une accélération de Mbappé et un Kevin De Bruyne remuant en début de partie prends encore sa chance par deux fois, la première déviée en corner et la deuxième, plus compliquée, atterrit en tribune. Après une bonne déviation de Lukaku, Eden Hazard réussit à contrôler le ballon dans sa course et s’ouvrir une fenêtre de tir, avant d’être arrêté par un super tacle du jeune Koundé.