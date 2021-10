Après le «slip kangourou», Emmanuel Macron grimé en Napoléon dans un journal anglais

Montage EdA - The SUN

Le tabloïd anglais The Sun caricature le président français Emmanuel Macron en «Napoléon Bonaparte des temps modernes», après l’épisode du slip kangourou.

De l’autre coté de la Manche, la sympathie envers Emmanuel Macron ne semble pas des plus grandes. Le quotidien anglais The Sun en tout cas n’épargne pas le président français grimé en Napoléon: affublé d’un bicorne sur la tête et d’un costume militaire d’époque.

La raison? Selon The Sun, le président français aurait «comploté avec les autorités à Bruxelles comme un Napoléon Bonaporte des temps modernes» pour empêcher un accord européen censé acheminer des doses de vaccin depuis les Pays-Bas. Ambiance… Conséquence? Le Royaume-Uni a dû renoncer à près de 5 millions de doses, dénonce le tabloïd.

Hitler, slip kangourou et couche-culotte

Ce n’est pas la première fois que le président français en prend pour son grade. Fin septembre, après l’avoir associé à l’image d’Adolf Hitler, un afficheur français en avait remis une couche en représentant ce dernier dans un slip kangourou, en référence à la crise des sous-marins australiens.

Existe t-il un vaccin contre la macronite aigüe ? La France va t-elle devenir le Macronistan ? pic.twitter.com/Vl7WKx9LC1 — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) July 16, 2021

Plus tôt encore, le président avait été moqué à Taïwan pour sa différence d’âge avec son épouse Brigitte Macron. Une vidéo de mauvais goût sur le couple circulait sur le Net. Tantôt en fauteuil roulant, tantôt en déambulateur, Brigitte Macron était caricaturée à l’extrême. Et Emmanuel Macron était représenté en couche-culotte...