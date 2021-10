Drame dans le foot amateur: Niels De Wolf, 27 ans, s’effondre sur le terrain et décède d’une insuffisance cardiaque

Le joueur de 27 ans n’a pas survécu à son arrêt cardiaque et est décédé, ce mercredi. Het Nieuwsblad

Ce lundi soir a été marqué par un drame dans le football amateur. Niels De Wolf est décédé suite à une insuffisance cardiaque encourue lors d’un match de football. Il avait 27 ans.

Le drame s’est produit lors d’un match du WS Sombeke sur un terrain de quatrième provinciale flamande. Niels De Wolf, 27 ans, est sur le terrain et marque le but du 2-0 pour son club. Il demande alors son changement à son entraîneur et regagne les vestiaires, où il s’effondre, victime d’une insuffisance cardiaque.

Réanimé sur place à l’aide d’un défibrillateur avant d’être transporté, dans un état critique, à l’hôpital, le jeune sportif était toujours maintenu dans un coma artificiel en soins intensifs, ce lundi. Malheureusement, le joueur de 27 ans n’a pas survécu à cet arrêt cardiaque et est décédé, ce mercredi.