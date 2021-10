Un grain de riz ou un petit pois de dentifrice fluoré

La protection maximale la plus efficace et la moins toxique

Les recommandations en matière de concentration en fluorure pour un usage dentaire doivent tenir compte du risque de développer une fluorose (lignes blanches ou taches sur les dents), causée par un apport trop élevé en fluor. On absorbe également cet élément via l’alimentation: le fluor est présent dans l’eau potable, les eaux minérales, le thé, certains jus de fruits et dans les produits de la mer. Le risque d’un apport excessif en fluor est très faible si on conserve une alimentation équilibrée et si on utilise correctement les produits d’hygiène buccale.

Et les comprimés de fluor que l’on donnait aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants? «On préfère miser sur les dentifrices fluorés pour prévenir les caries, rappelle le Pr Jean Nève, président du CSS. Une série d’études ont démontré qu’ils offraient la protection maximale la plus efficace et la moins toxique. L’apport en fluor doit rester alimentaire chez les femmes enceintes et allaitantes. Les comprimés de fluor peuvent éventuellement aider mais sur les conseils du dentiste si l’apport en fluor est faible dans les eaux potables et que l’enfant présente des caries…»