INFOGRAPHIES | Transactions et prix: voici comment évolue le marché immobilier à Bruxelles et en Wallonie

Des transactions toujours plus nombreuses et des prix en hausse: le marché immobilier explose partout en Belgique depuis le début de l’année.

Ce n’est pas un cliché: les Belges ont bel et bien une brique dans le ventre. Et le dernier baromètre immobilier de la Fédération du notariat est là pour le confirmer une fois encore.

D’après les chiffres publiés ce vendredi par Fednot, le marché a enregistré une nouvelle hausse importante de son activité durant le dernier trimestre. Depuis le début de l’année, le nombre de transactions immobilières a bondi de 20,4% par rapport aux neufs premiers mois de 2020 et 16,2% par rapport à la même période en 2019, année de référence - «sans corona» - de l’étude.

Après avoir «agonisé entre mars et juin de l’année passée en raison du confinement», l’immobilier noir-jaune-rouge reprend donc des couleurs en 2021, assure Renaud Grégoire, le porte-parole de Notaire.be. Et ce, aussi bien en Wallonie, où l’activité a explosé (+19,7%) par rapport à 2019, qu’à Bruxelles, où l’augmentation des transactions est pourtant la plus faible (+8,1% par rapport à 2019) des trois régions.

Encore fortement marqués par la pandémie, les Belges, qui privilégient désormais la nature wallonne - c’est d’ailleurs dans le Luxembourg que les transactions (+26% par rapport à 2020) ont été les plus nombreuses ces neufs derniers mois - aux facilités bruxelloises, sont également plus nombreux à acquérir un terrain (32,5% des transactions depuis le début de l’année contre 29,9% en 2019) en 2021. À l’inverse, même si elle reste le maître achat pour près de la moitié des nouveaux propriétaires, la maison perd (un peu) de son intérêt (-2,9%) depuis deux ans.

«Avec les confinements successifs et la montée en puissance du télétravail, la population a pris conscience de l’importance d’une bonne qualité de vie à domicile. C’est pourquoi une partie des nouveaux propriétaires préfèrent investir dans un terrain plutôt que d’acheter une maison qui ne répond pas entièrement à leurs critères, analyse Renaud Grégoire. Et puis, d’un point de vue énergétique, construire est souvent plus simple que de rénover un bâtiment. »

Des prix moins élevés en Wallonie

Son activité qualifiée de «remarquable » par la Fédération du notariat, le marché immobilier a également vu ses prix moyens s’envoler lors du dernier trimestre. Une hausse équivalente à 4,7% (hors inflation) pour une maison et 3% (hors inflation) pour un appartement.

Mais si une maison et un flat coûtent respectivement 295.367 euros et 256.689 euros en moyenne en Belgique, c’est en Wallonie, où les augmentations de prix sont les moins marquées, que les habitations sont, en moyenne, les plus abordables. Estimée à 220.239 euros, une demeure «standard» dans le sud du pays coûte ainsi entre 110.000 euros (pour une maison) et 70.000 euros (pour un appartement) de moins qu’en Flandre.

D’un point de vue plus local encore, Fednot ne constate «aucun glissement particulier» en Wallonie. Le Brabant wallon restant toujours la province où les prix de l’immobilier sont les plus élevés et le Hainaut étant la province affichant les prix moyens les plus bas du marché belge.

Seul (petit) changement: le prix moyen des appartements brabançons a quelque peu baissé (-2,7%) par rapport à 2020. «Cette petite baisse de prix est relative, nuance toutefois Renaud Grégoire. Elle fait suite à une forte augmentation des prix (+9,7%) l’année passée.»