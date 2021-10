INTERVIEW | Remco Evenepoel vu par son cousin avant le Tour de Lombardie: «Aujourd’hui, Remco relativise plus vite qu’avant»

La chute en Lombardie a rendu Evenepoel plus fort. Son cousin, Dario Kloeck, témoigne.

«Je suis un peu son grand frère. Oui, on peut dire ça.» Dario Kloeck a quatre ans de plus que Remco Evenepoel. «Nous avons un contact quotidien, via Whatsapp ou par téléphone.»

Le cousin du prodige brabançon – «Je suis le fils de la sœur de son papa» – le connaît par cœur. «Notre relation est devenue plus forte encore lors du premier confinement. Nous roulions beaucoup ensemble.»

Ami de tous les jours, il a fini par devenir le confident du coureur de Deceuninck-Quick Step. «Je suis l’une des rares personnes que Remco écoute», s’amuse-t-il. Il sait très bien à quel point la charge émotionnelle sera importante quand Evenepoel prendra le départ du Tour de Lombardie, ce samedi à Côme.

Roulez-vous parfois avec Remco?

C’est de plus en plus rare, évidemment, mais cela nous arrive encore. Quand il était adolescent et qu’il jouait encore au foot, j’étais meilleur que lui. Mais dès qu’il s’est concentré à fond sur le vélo, nous n’avons plus joué dans la même cour. J’ai l’air ridicule à côté de lui (rires). Quand il roule calmement pendant une heure sur des routes plates, ça va, je fais illusion, je parviens à m’accrocher à sa roue. Par contre, dès que ça monte ou que l’on part pour une plus longue sortie, je dois le laisser filer (rires). Une fois qu’il a trouvé sa cadence, ça file. Quand je le retrouve après l’entraînement, il me charrie. Le pire, c’est que je ne peux même pas dire que je vais prendre ma revanche dans un autre sport. En effet, il est bon dans tout. Quand on joue au tennis de table ou au volley-ball, c’est à fond. Comme toujours avec lui. Je pense qu’il aurait pu réussir dans plusieurs disciplines, mais le vélo lui convient parfaitement. Même s’il y a un collectif autour de lui, au final, c’est toujours lui et sa machine qui décident de son résultat et c’est ce qu’il aime le plus.

Comment décririez-vous les rapports que vous entretenez avec Remco?

Nous parlons de tout et de rien. Quand je ne suis pas d’accord avec lui, je n’hésite pas à lui en faire part. On ne parle pas que de vélo. Loin de là. Remco est concentré sur sa carrière mais il a une autre passion : la musique. Il en écoute du matin au soir. Il se lève et va se coucher avec. Le plus souvent, c’est à fond. Des trucs assez toniques, comme Dimitri Vegas, par exemple.

Il est resté le même : ouvert et honnête. Je pense que ces deux traits de caractère font que beaucoup de gens l’apprécient.

Et il vous écoute quand vous lui donnez votre opinion?

Oui. Croire que Remco n’en fait qu’à sa tête est une erreur. Il sait où il veut aller mais me demande souvent mon avis avant de prendre sa décision.

Est-ce facile de côtoyer l’un des sportifs les plus populaires de Belgique?

Pour moi, c’est très facile car nos rapports n’ont pas changé avec le temps. Il est resté le même : ouvert et honnête. Je pense que ces deux traits de caractère font que beaucoup de gens l’apprécient. Bien sûr, il réalise des choses spectaculaires en course, ça aide…

D’accord, mais il est impulsif et cela le pousse parfois à avoir des gestes de mauvaise humeur ou à tenir des propos sujets à polémique…

Oui, c’est vrai. Mais Remco est comme ça. Il dit toujours ce qu’il pense. Quand on en parle, il m’affirme parfois qu’il n’aurait pas dû dire ça ou ça, mais il ne le fait pas pour blesser qui que ce soit. C’est juste qu’il a toujours parlé en toute franchise. Il m’arrive de lui dire de rester plus calme, que ça ne sert à rien de s’énerver après une course, comme il l’a fait à l’Euro mais que voulez-vous? Il est jeune et il veut gagner. Et puis, après cinq, six heures passées sur un vélo, ça ne doit pas toujours être évident de faire attention à tout. Vous savez, tout ce que fait Remco est épié. Donc chaque mouvement, chaque parole prend des proportions énormes.

C’est vrai qu’il est soumis à une très grande pression. Comment le vit-il?

Il le vit assez bien parce qu’il a grandi avec tout ça. Quand il jouait au foot, il avait déjà les projecteurs braqués sur lui. Il a donc appris jeune. Cela dit, ça a pris une autre dimension quand il est devenu pro. Jamais, il ne s’en est plaint. À part une fois, lors du Giro. Là j’ai senti que la pression lui pesait. Que voulez-vous? Après deux jours, certains disaient qu’il gagnerait le Tour d’Italie. Cette période fut difficile pour lui.

L’après-Jeux olympiques le fut également, non?

Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Il a toujours aimé les Jeux et en avait fait un objectif concret. Or ça n’a pas marché comme il le voulait. À son retour en Belgique, il s’est posé beaucoup de questions. Heureusement, il a une faculté à tourner assez vite la page.

Il dit se sentir plus fort aujourd’hui qu’il y a un an.

Je ne vais pas parler de l’aspect physique. En revanche, il est beaucoup mieux armé mentalement. De ce point de vue là, il a changé, oui.

Son papa nous a dit qu’il était plus tourné vers les autres depuis la chute survenue en août 2020 en Lombardie. Avez-vous remarqué cela?

Avec moi, il est le même qu’avant. Cela dit, il a eu besoin de ses proches durant sa rééducation. Il s’est rendu compte que sans le soutien familial, il ne serait pas là. Aujourd’hui, Remco relativise plus vite qu’avant. Quand il ne gagne pas, il reste déçu mais ne fait plus la tête pendant des heures comme avant (rires).

Il est certain qu’il y aura beaucoup d’émotions au départ de la course. Remco est un gars très sensible. D’ailleurs, on l’est tous un peu dans la famille.

Vous a-t-il souvent parlé de sa chute?

Au début, oui. Il en éprouvait le besoin. Ce n’était pas évident pour lui. Petit à petit, il est passé à autre chose, il s’est mis à aller de l’avant.

Reste que ce Tour de Lombardie 2021 sera une course particulière pour lui.

C’est clair. Il va peut-être nourrir un petit sentiment de revanche. Mais je pense qu’il a surtout besoin de tirer un trait définitif sur son accident de l’année dernière. Il est certain qu’il y aura beaucoup d’émotions au départ de la course. Remco est un gars très sensible. D’ailleurs, on l’est tous un peu dans la famille.

Ces derniers temps, il a semblé fort touché par des critiques émanant d’Eddy Merckx.

Il l’était. Forcément. Eddy Merckx est le plus grand coureur de tous les temps. C’était son idole, aussi. Alors quand quelqu’un avec un tel statut passe son temps à vous critiquer, ça doit faire mal, oui. Il trouvait ça dommage mais il sait qu’il ne peut pas plaire à tout le monde. Je le répète : Remco dit toujours ce qu’il pense. Parfois, trop vite. Mais il ne ment pas. Jamais.