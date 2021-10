Paris-Bourges: victoire de Jordi Meeus au sprint à Bourges

Jordi Meeus a remporté la 71e édition de Paris-Bourges (1.1), disputée jeudi sur 198 km entre Gien et Bourges Photo News

Jordi Meeus a remporté la 71e édition de Paris-Bourges (1.1), disputée jeudi sur 198 km entre Gien et Bourges.

Le coureur de Bora-Hansgrohe s’est imposé au sprint devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et l’Italien Niccolò Bonifazio (TotalEnergies). Piet Allegaert (Cofidis) s’est classé quatrième, Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) neuvième.

Meeus, 23 ans, signe son cinquième succès professionnel, son deuxième de la saison après une étape du Tour de Hongrie.

Meeus succède au palmarès au Français Marc Sarreau, vainqueur de la dernière édition, disputée en 2019.

Cinq coureurs sont partis en début de course: les Français Tony Gallopin (AG2R Citroën), Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) et Clément Carisey (Delko), l’Américain Stephen Bassett (Rally Cycling) et l’Espagnol Ibon Ruiz Sedano (Kern Pharma).

Gallopin, Carisey et Bassett ont continué à trois, avant d’être repris par le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Cette échappée a pris fin à 66 km de la ligne. Les attaques se sont alors multipliées, avec Madouas, l’Américain Robin Carpenter (Rally Cycling) et l’Irlandais Ryan Mullen (Trek-Segafredo) parmi les plus actifs. Edward Theuns (Trek-Segafredo) a également tenté sa chance à 3 km de l’arrivée.

Mais c’est bien au sprint que se jouait la victoire. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) lançait le sprint, mais Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) parvenait à le dépasser pour s’imposer. Démare se contentait de la deuxième place. L’Italien Niccolò Bonifazio (TotalEnergies) privait Piet Allegaert (Cofidis) du podium.