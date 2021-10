La CIA crée une unité spéciale dédiée à la Chine

La CIA a annoncé jeudi avoir créé une unité spécialisée dans les questions liées à la Chine, que les Etats-Unis considèrent désormais comme leur principal adversaire à long terme.

Le directeur de la principale agence de renseignement américaine, William Burns, a indiqué dans un communiqué que cette unité appelée China Mission Center n’était pas dirigée contre le peuple chinois, mais contre le régime de Pékin.

«Le CMC va renforcer notre travail collectif sur la menace géopolitique la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au 21e siècle: un gouvernement chinois de plus en plus hostile», a déclaré M. Burns.

Le président Joe Biden, qui considère la Chine comme un «concurrent stratégique», a créé en juin une unité spéciale au Pentagone pour évaluer la menace que représente Pékin au plan militaire, et y répondre.

La CIA et le FBI, le service de sécurité intérieure, ont révélé ces dernières années des dizaines de cas d’espionnage industriel ou militaire au profit de la Chine. Les services américains de renseignement accusent aussi la Chine d’être responsable de plusieurs cyberattaques contre des institutions et des entreprises américaines.

Signe des défis que représente Pékin et d’autres pays rivaux pour les services de renseignement, la CIA a reconnu récemment dans un message envoyé à ses agents dans le monde avoir perdu ces dernières années des dizaines d’informateurs qui ont été arrêtés ou tués, selon le New York Times et le Washington Post.