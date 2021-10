Fairtrade Belgium a remis des «Fair Cards» à plusieurs personnalités belges

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable (du 6 au 16 octobre), l’ONG Fairtrade Belgium a lancé sa campagne ‘Fair Cards».

Cette dernière encourage les actions socialement justes en appelant chacun à distribuer des «Fair Cards» aux membres de son entourage. Lors de la conférence de presse de lancement de jeudi, plusieurs personnalités dont la Reine Mathilde se sont vues décerner les cartes pour «leur contribution spécifique à la justice sociale».

Selon une étude menée par Ivox, 52% des Belges veulent faire davantage d’efforts pour un monde plus juste mais ne savent pas comment s’y prendre.

En outre, cette étude a également cherché à lister les actions qui, aux yeux des citoyens belges, sont les plus efficaces en faveur de l’équité. Parmi les réponses les plus souvent citées, trois actions se démarquent: la consommation responsable, l’accentuation de la durabilité dans l’éducation et le vote pour des partis politiques valorisant la justice sociale. Dans cette même optique, 50% des répondants ont également souligné le rôle du gouvernement et 70% ont, quant à eux, rappelé celui des entreprises.

Face à un constat d’une justice sociale de plus en plus centrale, Fairtrade Belgium a donc lancé jeudi midi sa campagne «Fair Cards» avec un objectif clair: faire bouger les choses. «Nous appelons les Belges à distribuer des Fair Cards aux personnes, organisations ou initiatives qui accomplissent des actes justes, équitables», a déclaré le directeur de Fairtrade Belgium Nicolas Lambert.

Pour ce faire, à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la campagne, dix personnalités belges se sont vues remettre une Fair Card des mains de la directrice internationale de Fairtrade, la docteur Nyagoy Nyong’o. Parmi les invités, on retrouvait notamment la Reine Mathilde, le dessinateur Pierre Kroll ou encore la présidente de la Chambre des représentants Eliane Tillieux. «Toutes et tous ont reçu aujourd’hui une Fair Card pour leur contribution spécifique à la justice sociale. Ils/elles montrent que nous sommes toutes et tous des Fairtraders», a conclu Nicolas Lambert.