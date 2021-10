Squid Game: la série évènement sur Netflix en route pour une deuxième saison

Série évènement de cette rentrée, «Squid Game» prépare vraisemblablement une suite. La nouvelle a été confirmée par les créateurs de la série, mais pas par Netflix.

«Il y a encore beaucoup à dire»... Hwang Dong-hyuk, le créateur du programme, a récemment révélé à quoi pourrait ressembler une deuxième saison de «Squid Game». Même si Netflix n’a pas encore officiellement commandé un deuxième opus, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Une nouvelle qui, si elle venait à se confirmer, réjouirait les fans du monde entier.

Selong Dong-hyuk, la suite de «Squid Game» se concentrera sur l’histoire de In-ho, qui a dû gérer le jeu de meurtre effroyable joué dans la série. «Lorsque j’ai écrit le scénario de la première saison, je pensais déjà activement à une éventuelle suite. Je ne pensais pas qu’on en arriverait là, mais on ne sait jamais, n’est-ce pas? Et l’un des personnages auxquels j’ai immédiatement pensé est In-ho. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui.»

Il faut dire que Netflix serait mal inspiré de passer à côté d’une prolongation. La série sud-coréenne est actuellement le programme le plus regardé sur la plateforme de streaming dans plus de 90 pays. Elle a été sous-titrée dans 31 langues et doublée dans 13, avec environ 95% des téléspectateurs en dehors de la Corée du Sud, a indiqué Netflix au journal Insider.

Bela Bajaria la responsable mondiale du pôle télévision de Netflix a toutefois révélé la tenue de discussions avec le cinéaste pour la mise en chantier d’une seconde saison. Mais cette dernière a toutefois tenu à rappeler que la série ne reviendrait pas avant un bon moment, essentiellement en raison de conflits d’agenda. Il faudra donc s’armer de patience...