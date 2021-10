Le Covid Safe Ticket, le Bataclan, les Diables et des blogueurs culinaires sont au menu de notre sélection abonnés. Belga & Adobe Stock

Trop de flou autour du Covid Safe Ticket, le témoignage glaçant des victimes du Bataclan, les blogueurs culinaires à suivre: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 7 octobre.

1. «Trop de flou sur le pass sanitaire en Wallonie»

Les Wallons s’y perdent dans cette histoire de Covid Safe Ticket, soutient le cdH. «Personne n’y voit clair!» Ça va venir, répond Di Rupo.

2. Le site de la Ville de Mouscron dans l’illégalité?

Pour le Vlaams Belang, la Ville de Mouscron enfreint la législation linguistique au travers de son site internet proposé uniquement en français, indique le parti au travers d’un communiqué de presse, ce mardi.

3. Tuerie du Bataclan: «il n’y avait aucun moyen de s’en sortir»

La cour d’assises de Paris a entamé l’audition des victimes présentes au Bataclan. Les récits témoignent d’une soirée d’horreur où les tueurs étaient déterminés.

4. Netflix et Amazon ne seront pas les seuls à passer à la caisse

Le cabinet de la ministre Linard réfléchit à augmenter le taux d’imposition du chiffre d’affaires des éditeurs de contenus. Nationaux comme étrangers.

5. 5 blogueurs culinaires wallons à suivre

Les réseaux sociaux sont une source inépuisable d’idées pour chaque tâche du quotidien. En cuisine, beaucoup aiment partager leurs recettes et petites astuces à travers un blog personnel ou sur Facebook et Instagram.

6. Martinez: «Meilleurs qu’en 2018... mais les Français aussi»

Roberto Martinez a vu son équipe marquer dans chacun des 38 matchs depuis ce 1-0 contre la France: «Cela donne confiance.»

7. CPAS: «On arrive au bout du modèle»

Afflux de bénéficiaires, manque d’effectifs et de moyens: la Fédération des CPAS lance un appel aux responsables politiques.

8. Un géocaching pour déstigmatiser la santé mentale

«Sors de ta cache», c’est le nom d’un parcours de géocaching à travers Namur visant à découvrir la santé mentale sous un autre regard.

9. «La course folle»: Tim Dup, le gourmand

Avec «La course folle», son 3e album, Tim Dup vient ensoleiller l’automne et vous emmène en Italie, terre gourmande et charnelle.

10. L’art de cultiver avec deux globe-trotters

Après un voyage autour du monde à vélo, Pauline et Christophe ont changé de cap pour lancer leur microferme maraîchère.

