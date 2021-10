La Wallonie va financer 100 permis de conduire pour les travailleurs des titres-services

La Wallonie, qui offre déjà des cours d’auto-école à des chercheurs d’emploi, va en outre financer 100 premiers permis de conduire pour les travailleurs des titres-services, annonce jeudi la ministre régionale de l’Action sociale, Christie Morreale.

Cette aide financière comprendra la prise en charge des coûts de formation aux permis théoriques et pratiques de catégorie B (voitures) ainsi que les frais relatifs aux examens et accompagnements pour un montant maximum de 2.099,50 euros. La facturation de l’auto-école sera prise en charge par le Forem.

Cette mesure est destinée aux travailleurs actifs dans le dispositif des titres-services wallons depuis au moins 6 mois dans la même entreprise et dont le siège social est situé en Wallonie. Dans un premier temps, un maximum de 2 travailleurs par entreprise pourront bénéficier de ce nouveau projet pilote. Ce dernier pourrait être étendu après évaluation.

Toutes les modalités d’accès ainsi que le formulaire d’inscription seront à disposition des candidats à partir du 11 octobre sur le site du Forem.

«Cette mesure s’inscrit dans un projet plus large, en cours d’élaboration, qui vise à améliorer les conditions de travail et à offrir de nouvelles perspectives pour les travailleurs et travailleuses des titres-services qui exercent un métier difficile. Avoir son permis de conduire permet une meilleure mobilité et plus d’autonomie», a commenté la ministre Morreale.