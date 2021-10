Officiel: Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard!

La valse des entraîneurs 2021-2022 en Jupiler Pro League

15 septembre 2021: Peter Maes est le premier entraîneur de D1A limogé cette saison. L’ancien gardien de but est licencié par le Beerschot quelques mois après son arrivée en provenance de Saint-Trond. Le club anversois est lanterne rouge avec 1 point sur 21. Marc Noë assure l’interim.

21 septembre 2021: L’Argentin Javier Torrente, 52 ans, est le nouvel entraîneur du Beerschot, lanterne rouge du championnat. Ancien adjoint de Marcelo Bielsa, il arrive avec son frère Diego Torrente, analyse vidéo. Les adjoints belges Greg Vanderidt et Frank Magerman intègrent aussi le staff technique.

4 octobre 2021:Mbaye Leye est remercié par le Standard après un bilan de 3 points sur 15 et une 12e place au classement du championnat avec 13 points en dix rencontres.

07 octobre 2021: Après avoir informé la veille sa direction à Courtrai - qu’il avait rejoint en janvier dernier - Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard. Le Slovène, 39 ans, succède à Mbaye Leye et sera assisté de Will Still, 28 ans, qui avait déjà fait un passage dans le staff professionnel des Rouches en 2015-2016.