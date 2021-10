VIDÉO | N’oubliez pas les paroles: Caroline dans le Top 10 des maestros en 31 victoires

L’émission présentée par Nagui a une nouvelle candidate parmi les 10 meilleurs de l’histoire de l’émission née en 2007.

Caroline, l’actuelle Maestro de «N’oubliez pas les paroles», a engrangé mercredi soir sa 31e victoire. Avec une cagnotte de 245.000 euros, la Parisienne devient la 8e candidate avec le plus gros gain. Elle se rapproche de Maureen, qui avait quitté l’émission en mai 2020 après 33 victoires avec 274.000 euros de gains mais reste loin de Margaux, la recordwoman avec 530.000 euros en 59 victoires. Un classement où le Belge Renaud Vlies pointe toujours en 3e position avec 391.000 euros et 55 victoires.

«Je me demande moi-même où je vais m’arrêter», a-t-elle réagi à chaud, incrédule mais fière d’avoir bien révisé les chansons. «J’ai du mal à réaliser et à continuer à en vouloir plus. Il y a une part d’excitation. Et j’ai peur de monter dans le classement. Parce qu’on commence à avoir une place privilégiée et parce qu’on sait qu’on va être attendu. Il y a un peu de tout. Plus j’avance et plus je me dis que je ne peux pas rêver mieux», a-t-elle confié par ailleurs à Télé-Loisirs.

À voir jusqu’où le rêve se prolongera. Premier élément de réponse ce jeudi sur Tipik à partir de 17h ou sur France 2 à partir de 18h35.