Une campagne pour encourager les micro-dons

La deuxième édition de la campagne «Scan for Change» aura lieu du 9 au 23 octobre.

Elle vise à encourager les micro-dons, principalement chez les jeunes, par le biais de codes QR publiés dans les journaux et qui permettront de verser rapidement la somme de 2 euros à 28 œuvres de bienfaisance belges.

Six thématiques ont été retenues: santé, pauvreté, environnement, bien-être animal, enfance et santé mentale. Les donateurs pourront choisir celle qui les touche le plus.

L’action, initiée par Bancontact Payconiq Company, est soutenue par la Fondation Roi Baudouin. Les codes QR peuvent être également scannés via les applications CBC, ING et KBC.