VIDÉO | La carte rouge stupide de l’expérimenté Bonucci qui met en difficulté sa sélection

Le capitaine italien a puni son équipe après avoir reçu deux cartes jaunes évitables.

L’Italie ne retiendra pas cette soirée pour son légendaire capitaine Leonardo Bonucci. Après une première partie de match où il a sauvé son gardien d’un dégagement à même la ligne, il a saboté son équipe avec une double carte jaune inutile. La première pour contestation et la seconde pour un coup de coude sur Busquets assez stupide dix minutes plus tard. Un fait de jeu qui condamnait presque son équipe car quelques minutes plus tard, Torres punissait l’Italie avec un second superbe but juste avant la mi-temps.