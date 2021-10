VIDÉO | La soirée compliquée de Donnarumma, sifflé par ses propres supporters et auteur d’une énorme erreur sauvée par son poteau

Pas évident comme soirée pour le meilleur joueur de l’Euro 2020…

Donnarumma va sans doute préférer oublier cette soirée cauchemardesque pour lui et son équipe. Le gardien italien, meilleur joueur du dernier tournoi européen avec sa nation, s’est fait huer toute la soirée par le San Siro qui lui était pourtant familier il y a quelques mois. Après son départ houleux vers le PSG, le géant italien ne semble toujours pas s’être fait pardonner auprès de ses propres Tifosi.

Pire, même. Alors que l’Italie vient d’encaisser un premier but des œuvres de Ferran Torres, le portier de 22 ans s’est troué sur une frappe d’Alonso. Heureusement pour lui, sa savonnette est sauvée par son propre poteau et Bonucci, exclu quelques minutes plus tard.

L’ancien gardien de l’AC Milan a-t-il été perturbé par les sifflets? On ne le saura probablement jamais.