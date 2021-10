Tielemans ne s’inquiète pas de son début de saison difficile et veut «aider l’équipe» face à la France

Youri Tielemans a longtemps été considéré comme le petit prince du football belge. À l’Euro 2020, il a réussi à conquérir une place de titulaire dans l’entrejeu dans Diables Rouges.

Pour sa première participation en tant que titulaire à un grand tournoi, après avoir été réserviste au Mondial 2018, le milieu de terrain n’a pas réellement répondu aux attentes. Cette saison aussi, du côté de Leicester, il peine quelque peu à trouver sa forme.

«Je ne me pose pas trop de questions. Je peux seulement travailler, sur et en dehors du terrain. J’essaie d’aider l’équipe autant que je peux, et je sais que les prestations suivront. Il est vrai que nous connaissons un début de saison difficile à Leicester. Peut-être que cette trêve internationale va m’aider et que je peux rentrer en Angleterre avec un esprit frais après», a expliqué Tielemans mercredi lors de la conférence de presse à Turin, à la veille de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France.

Le duel prestigieux et toujours attendu entre voisins compte beaucoup pour les supporters, surtout après la difficile élimination en demi-finale de Coupe du monde en Russie. «Je ne me soucie pas trop de cette rivalité. Personnellement, je suis ici pour jouer au football. Nous savons ce qu’il y a à faire. Ils ont remporté notre dernière rencontre et, espérons-le, cette fois-ci ce sera nous. Je me souviens bien à quel point nous étions déçus après cette élimination. Nous étions si proches de la finale. Cela s’est joué sur un détail: un corner. Vraiment dommage, parce que nous n’avions pas fait beaucoup d’erreurs. Jeudi, les détails seront à nouveau déterminants.»

En quart de finale de l’Euro, le duo axial Tielemans-Witsel a souffert face aux Italiens, qui ont remporté la bataille du milieu et le match, finalement. «C’est vrai qu’on a eu du mal contre l’Italie, surtout en 1re mi-temps avec leur pressing. Nous avons montré que nous avions tiré les leçons de ce match. Kanté sera absent pour les Français, et ça fait la différence. Sans Kanté, c’est une autre équipe. »