Enceinte de 6 fœtus, elle doit subir plusieurs avortements pour accoucher de jumeaux viables

Enceinte de 6 fœtus, une Américaine s’est vue confrontée à un choix cornélien: devoir avorter de quatre d’entre eux pour donner une chance de vivre aux deux derniers.

Lizzie Russel, une Américaine, souhaitait avoir un deuxième enfant. Pour cela, elle a dû avoir recours à des hormones de fertilité, celles-ci l’aidant à ovuler.

Une aide médicale qui a eu des résultats suprenants. Alors enceinte de huit semaines, Lizzie découvre qu’elle porte en elle sept fœtus, dont un non viable.

L’Américaine a raconté cet épisode de sa vie au site Insider. «Les médecins nous ont expliqué nos options: tenter de porter les six fœtus avec un taux de mortalité de 50% pour eux et moi, interrompre toute la grossesse ou effectuer une réduction sélective pour réduire la grossesse à des jumeaux ou à un fœtus unique, afin d’éviter le risque accru de fausse couche.»

«Une décision impossible»

Une décission lourde de sens pour la jeune femme. «Au lieu d’être joyeux, nous avons eu le cœur brisé. Nous étions confrontés à une décision impossible, une décision que personne ne devrait jamais avoir à prendre», confie-t-elle.

Après plusieurs conseils et discussions avec les médecins, le couple décide finalement de réduire sélectivement la grossesse à des jumeaux. Deux fœtus ont alors été réduits à la semaine 11, puis deux autres à la semaine 13. «En tant que personne qui a toujours cru farouchement au droit d’une femme de choisir, je savais que nous prenions la décision la plus sûre et la plus logique pour ces bébés, mais mon cœur a été brisé. Je n’avais jamais avorté, et maintenant, j’en avais quatre en l’espace de deux semaines.»

Lizzie Russel confie s’être profondément questionnée dans les semaines qui ont suivi les deux interventions. «Comment étais-je censé célébrer le fait de porter ces deux vies tout en portant le chagrin d’avoir perdu les quatre autres? Nos vies seraient-elles meilleures si nous avions choisi de nous réduire à un seul foetus? Aurions-nous dû nous battre pour en porter trois? Au fur et à mesure que la grossesse avançait, nous nous sommes concentrés sur la santé de nos bébés restants et avons essayé de nous rassurer sur le fait que nous avions fait le bon choix.»

Deux bébés en bonne santé

La réduction a finalement eu l’effet souhaité par le corps médical et par les parents. Cela a permis à Lizzie Russel de mettre au monde deux bébés en bonne santé. «Notre fils et notre fille sont maintenant des nourrissons heureux et en bonne santé, même si chaque fois que je les regarde, je ne peux m’empêcher de penser à leurs frères et sœurs.»

Une expérience que la mère de famille à souhaiter partager, «dans l’espoir que d’autres n’aient pas à souffrir en silence comme nous l’avons fait.»