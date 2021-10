Be tv a dû s’adapter au Covid-19

La chaîne à péage belge a dû s’adapter à la concurrence des plateformes de VOD… mais le plus compliqué a été la crise Covid.

Les mini-séries britanniques, israéliennes, nordiques constituent une bonne partie du catalogue de la chaîne Be tv. Est-ce une façon de se positionner, face aux offres de vidéo à la demande (VOD)de Netflix, Amazon ou Disney +? Alexandrine Duez, directrice de l’antenne adjointe pare surtout du facteur Covid-19: « En raison de la raréfaction des sorties cinéma dans les salles, nous avons réajusté la programmation en achetant des mini-séries de 4 à 6 épisodes, qui ne nécessitent pas un engagement très long du téléspectateur. Nous en proposant une à deux par mois.»

Royaume-Uni et Israël

Les Britanniques sont des experts dans ces formats courts, plutôt atypiques de ce côté de la Manche. «On a aussi des séries allemandes, espagnoles, israéliennes… Comme nous sommes une chaîne premium, ce sont des exclusivités, diffusées en première fenêtre. Ce sont toujours des séries feuilletonnantes dans des univers particuliers. Pas une série policière ou hospitalière classique, avec des épisodes unitaires.»

«Israël est un vivier de séries très originales, au caractère fort, souvent inspirées de faits réels, comme “Line in the Sand” que nous diffusons en ce moment. Nous les diffusons parfois en version originale sous-titrée parce que nous sommes premiers diffuseurs: il n’y a pas forcément un gros diffuseur français qui a permis la réalisation d’une version doublée. Nous pensons que ça vaut la peine de la passer les premiers, en version sous-titrée, quitte à proposer la version doublée quelques mois après.»

Be à la demande

Le catalogue de VOD de Be tv est classé par genre: comédies, tragédies, etc. Là, pour palier l’absence de sorties salles, Be tv est allé pêcher dans les films «direct to video», ces films qui ne sortent pas en salle et ne font carrière qu’en télévision. «Beaucoup de films de genre ont fait des cartons en VOD. Mais les Belges sont friands de comédies françaises, qui se sont faites rares avec le Covid.»

Box office

Les sorties de Disney qui sont parties directement sur Disney + ont privé Be tv de têtes de gondoles qui pouvaient attirer le public familial. «Une TV à péage ne fonctionne pas sur des audiences journalières. Les abonnés veulent une offre globale, sans aimer chaque film diffusé chaque soir. Et dans les mois à venir, nous avons de belles choses: en cinéma, toutes les sorties reportées vont arriver, comme James Bond, par exemple. En série, nous avons des coproductions qui arrivent, la saison 2 de Validé (série française sur le rap), Dexter Newblood, qui sera en simulcast avec les États-Unis début novembre,American Rust, de Jeff Daniels, adapté de Philipp Meyer, la vie de JC – ou la vie de Jésus adaptée en Suisse en 20 petits épisodes par Zep, le papa de Titeuf -, ainsi que la mini-série Timeavec Sean Bean.»