Italie - Espagne (0-0), c’est parti! Suivez le live

C’est le retour de la Ligue des Nations ce soir avec un alléchant duel entre l’Italie de Roberto Mancini et l’Espagne de Luis Enrique.

Espagne - Italie épisode 2! Après leur rencontre en demi-finale de l’Euro, les deux équipes se retrouvent à Milan pour le dernier carré de la Ligue des Nations. La Roja pourra prendre sa revanche après avoir vu la Squadra l’emporter aux tirs au but cet été avant de soulever le trophée.

«Nous voulons toujours gagner », a déclaré Mancini, pas rassasié par la conquête de l’Euro. «Nous savons que ça dépendra de nous.» L’Italie peut donc ajouter un deuxième trophée en quelques mois avec la Ligue des Nations, dont elle dispute le ‘Final Four’ à domicile. «C’est une compétition importante. C’est clair qu’elle arrive après un Championnat d’Europe et cela semble être deux matchs comme ça, la préparer en si peu de temps n’est pas simple non plus, mais ce sont deux matchs entre les quatre meilleures équipes d’Europe et nous voulons nous améliorer, c’est sûr», a expliqué Mancini.

Pour ce ‘Final Four’, Mancini doit se passer des attaquants Ciro Immobile et Andrea Belotti. Ce qui signifie que l’Italie pourrait débuter avec un ‘faux-9’. « Nous avons un peu de problèmes, il nous manque les deux avants-centres de l’Euro. Nous avons Kean et Raspadori et plein de joueurs offensifs. Il y a la possibilité de mettre Insigne et Bernardeschi, qui l’ont déjà fait dans le passé», a indiqué Mancini.

De son côté, Luis Enrique a dû composer avec énormément d’absents. L’entraîneur de la Roja pense d’ailleurs davantage au Mondial-2022 au Qatar, en appelant toujours plus de jeunes espoirs du foot espagnol. Pour la phase finale de la Ligue des nations, le sélectionneur a ainsi convoqué Pedro Porro, Pablo Fornals ou Bryan Gil tous moins de 25 ans et moins de cinq sélections au compteur. « Je pense que c’est l’équipe qui nous ressemble le plus, ou alors c’est nous qui leur ressemblons», a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Enrique mardi en conférence de presse. « Tous les deux nous aimons proposer du jeu », a déclaré le sélectionneur espagnol. « Ils vont essayer de rester invaincus... Et nous allons essayer de les battre pour aller en finale», a ajouté le sélectionneur espagnol au sujet de la série de 37 rencontres sans défaite des Azzurri.

Les compositions officielles:

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

Espagne: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso - Koke, Busquets, Gavi - Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres.

Le Match

Première mi-temps (0-0)

Pour cette demi-finale, pas de round d’attente. L’Italie presse haut et récupère la balle dans les trente mètres espagnols. Chiesa, esseulé, tente sa chance à l’entrée du rectangle mais Unai Simon est à la parade.