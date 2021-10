VIDÉOS| Trois projections pour le Festival Alimenterre

La 13e édition du Festival Alimenterre aura lieu du samedi 9 au samedi 16 octobre. Trois projections sont prévues à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Organisé chaque année au mois d’octobre, autour de la symbolique Journée mondiale de l’alimentation, le Festival Alimenterre a pour vocation de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux désordres agricoles et alimentaires dans le monde.

Cette semaine de sensibilisation veut mettre à l’honneur des alternatives visant à relever toute une série de défis à l’échelle locale et globale. Celles-ci seront présentées à travers des projections de films, des rencontres-débats, des animations, des (ciné-)concerts, ainsi que de nombreux moments festifs et conviviaux.

«Afin d’approfondir les thématiques abordées et de créer une interaction avec le public, les films sont systématiquement suivis de débats ou d’échanges avec la présence d’experts du monde agricole, de cinéastes et de leaders paysans du Sud», précise Anne Kennes, attachée de presse du festival qui se déroule sur huit jours, simultanément à Bruxelles et aux quatre coins de la Wallonie.

Trois films seront projetés à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

1. Le périmètre de Kamsé

Le mardi 12 octobre, à la Grange du Douaire, sera projeté Le périmètre de Kamsé, d’Olivier Zuchuat: un message d’espoir et de résilience – fe´minine notamment – face a` l’urgence du changement climatique et ses conse´quences de´sastreuses pour les populations les plus vulne´rables du globe. La projection sera suivie d’un débat intitulé «Quel rôle pour les femmes dans la lutte contre les changements climatiques dans les pays du Sud?» en présence de Sophie Charlier, responsable du pôle «Recherche & Plaidoyer – Le monde selon les femmes».

2.Junkfoodbadtrip

Le mercredi 13 octobre, au Point Culture de Louvain-la-Neuve, sera proposé un court-métrage mettant en scène un jeune skateur qui erre dans les rayons d’un supermarché. La rencontre qui suivra sera centrée sur l’empreinte de la junk food dans nos sociétés, en présence du réalisateur. Cette rencontre aura lieu en présence de Kévin Dupont et Clément Trouveroy, spécialistes des aspects marketing autour de la junk food.

3. Paysans sentinelles

Et le vendredi 15 octobre sera projeté le film de Coraline Molinié. La projection sera précédée de Femmes de caracterre, court-métrage (5 minutes) de Romane Orsolini, et suivie d’une discussion sur le thème «L’agriculture éco-responsable, une cohabitation équilibrée entre nature et agriculture est-elle possible?» en présence de Virginie Hess (écoconseillère, chroniqueuse nature et environnement pour la RTBF).

Programme complet sur www.festivalalimenterre.be