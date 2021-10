Les organisations d’agriculteurs se joindront à la marche pour le climat de dimanche

En plus du soutien aux agriculteurs, les organisations demandent une plus grande attention pour la réglementation autour des terres agricoles Belga

Plusieurs organisations d’agriculteurs se joindront à la marche pour le climat de la Coalition pour le climat ce dimanche. Ce faisant, elles entendent montrer leur soutien et souligner l’importance de l’agriculture agro-écologique dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Y participeront notamment le Mouvement d’action paysanne, la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (FUGEA), le MIG (Milcherzeuger Interessengemeinschaft - germanophone) et l’ECVC (la Coordination européenne Via Campesina). Tous défendent le modèle agricole agro-écologique, menacé en Belgique par le modèle agricole industriel.

Le modèle agro-écologique fournit un système alimentaire sans produits chimiques toxiques et produit moins d’émissions, en raison de sa chaîne courte, que son homologue industriel. Ce dernier est basé sur un agrandissement d’échelle, l’intensification et la dépendance croissante aux intrants externes. Ces exploitations bénéficient également de plus en plus d’aides gouvernementales, alors que les exploitations familiales font face à davantage de difficultés, déplorent les organisations agro-écologiques.

C’est pourquoi elles souhaitent, lors de la marche de dimanche, donner un signal aux politiciens et leur demander de réorienter les politiques agricoles et environnementales vers des initiatives d’agriculture écologique. «L’agro-industrie aggrave la crise climatique et augmente l’empreinte écologique de notre alimentation. Nous exigeons que les droits de l’Homme et la nature priment sur le profit.»

En plus du soutien aux agriculteurs, les organisations demandent une plus grande attention pour la réglementation autour des terres agricoles. Selon elles, ces terres deviennent de plus en plus inabordables ou inaccessibles. Elles demandent enfin également un régime de compensation pour les terres agricoles polluées, comme c’est le cas dans les environs de Zwijndrecht en raison du scandale des PFOS.