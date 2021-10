Mytho, elle revient

Une série entre comédie subversive et drame familial où une famille essaie de se reconstruire après un gros vilain mensonge.

Dans la première saison, Marina Hands, alias Elvira, mère et épouse dévouée s’inventait un cancer pour attirer l’attention de sa famille. Un gros mensonge qui s’est transformé en un séisme qui a ravagé sa famille.

Pour ouvrir cette nouvelle saison de Mytho, nous voilà propulsés à l’approche des fêtes. Ah, Noël et son inépuisable hystérie collective, ses fêtes de famille où on est plus ou moins contents de se voir, ses repas arrosés propices à faire éclater les vérités… et une série de répliques à ce cataclysme.

C’est dans ce contexte que la famille Lambert tente de se reconstruire. Sam le fils s’éprend de Renan, un étudiant aux prétentions littéraires, tandis que Carole, la fille aînée est fascinée par Lorenzo, un prétendu cousin éloigné qui s’immisce dans la maisonnée. Patrick, le père prostré, se traîne, la barbe longue, dans un peignoir crasseux, incapable de gérer le quotidien. Il accepte à contrecœur l’aide intéressée de Sandrine, qui le poursuit de ses avances.

Pendant ce temps, Elvira s’est installée tout près et tente de renouer le contact avec sa famille depuis la maison des voisins, dont elle squatte la chambre d’amis. Mais alors que les vacances de Noël approchent, elle doit quitter les lieux et se retrouve sans domicile.

Des influences extérieures plus ou moins inquiétantes s’exercent sur le foyer des Lambert: l’obsessionnel Lorenzo, la toujours retorse Mme Menard, la collante Sandrine et l’étudiant arriviste qui fait chavirer l’âme fleur bleue de Sam. Et puis, Elvira elle-même, une fois de plus, n’a pas tout dit.

Entrelaçant les péripéties sur un rythme accrocheur, entre comédie subversive et franc mélodrame, la série brasse les genres avec une grande liberté, pimentée de références pop, dont une hache tout droit sortie de Shining.

Rythmé aussi par une somptueuse bande-son, ce festival d’extravagances réinvente peu à peu la famille: les Lambert apprennent à vivre avec leurs bizarreries respectives, inspirant au passage quelques voisins coincés dans la normalité.

Avec ses influences hollywoodiennes qui le rendent éminemment cinématographique, le cadre inventif du réalisateur Fabrice Gobert insuffle aussi à l’univers pavillonnaire français, de la pharmacie cubique au multiplex désert, une revigorante touche de folie.

