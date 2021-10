Union Namur: Patris prolongé ad interim jusqu’à samedi

Toujours sans remplaçant à Zoran Bojovic, la direction de l’Union Namur a prolongé Jérôme Patris comme coach ad interim. Au moins jusqu’à samedi.

La décision concernant l’attribution du poste de T1 ne sera pas prise cette semaine, fait-on savoir du côté de l’Union Namur. Pour rappel, dimanche soir, le coach Zoran Bojovic et son adjoint Jean-Christophe Delvaux avaient annoncé leur démission. Peu de temps après, on apprenait que le comitard Benoît Massart prenait la même décision, laissant présager d’un certain malaise extra-sportif dans les couloirs de l’Union.

Jérôme Patris, le coach de la réserve, avait alors été appelé en renfort pour assurer les entraînements des Merles dans l’attente de trouver le successeur de Bojovic. Si la direction namuroise avait pensé à Marco Casto pour reprendre les rênes de l’équipe, l’ex-mentor de Meux a gentiment décliné l’invitation. Se retrouvant momentanément sans solution de rechange, l’Union Namur a donc prolongé Jérôme Patris à l’intérim, pour les séances de mercredi et vendredi, ainsi que pour coacher l’équipe samedi soir pour la venue de Manage.