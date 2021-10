Tim Dup, le gourmand

Avec «La course folle», son 3e album, Tim Dup vient ensoleiller l’automne et vous emmène en Italie, terre gourmande et charnelle.

On a découvert sa voix androgyne et sa plume ciselée à travers Mélancolie heureuse, en 2017. Depuis, Tim Dup a sorti Qu’en restera-t-il?, dont la route a malheureusement été barrée par cette fichue pandémie.

Quelques mois plus tard, gonflé d’envie, il revient avec La course folle, une gourmandise teintée de soleil et d’amour.

«Cet album n’était pas prévu. Le fait d’avoir été immobilisé subitement m’a poussé à écrire. Il y avait toute une tournée qui allait se lancer et je n’avais pas prévu de faire un disque si vite. Je voulais justement profiter un peu et défendre ce second album sur scène… On a fait le premier concert puis tout le monde est rentré à la maison. Fin du chapitre! J’ai voulu réécrire mais au début il n’y avait rien! J’étais un peu à sec, j’étais allé au bout des histoires que je voulais raconter. Mais comme je ne cherchais rien, ça ne m’a pas fait peur. Puis, petit à petit, c’est revenu, sans pression: je ne savais pas que j’étais en train de faire un disque. Les premières chansons tiraient un peu les wagons du précédent avec des influences en commun et des titres comme Osaka ou L’univers est une aventure…»

Et puis est venue l’idée d’évoquer l’Italie. «Ça m’a aidé à finir le disque. Ça a été ma pelote de laine: je l’ai déroulée pour retrouver du soleil, de la gourmandise, de l’ivresse, du voyage… Tout ce dont on a été privé.»

Plus charnel

Quittant quelque peu son style hip-hop et électro pour des musiques plus ensoleillées, Tim Dup a conçu son album pour «retrouver l’autre». «C’est un disque plus charnel, plus sensoriel, plus visuel. J’aime bien donner une notion d’espace dans mes textes et placer l’auditeur dans un contexte avec des bruits de vagues, de trains… C’est par exemple la première fois que je mets des guitares sur un disque!»

- Et comme sa musique s’est révélée «plus vivante», les histoires qu’il s’est amusé à raconter étaient elles aussi plus lumineuses. «J’ai voulu montrer une image chouette de l’Italie: à la fois chic, un peu Cinecittà et très empreinte de vie, d’ivresse, de jeunesse, de corps… C’est comme ça que sont nées L’Aventura, Soleil… qui ont ponctué le côté plus lumineux de l’album.»

Sa voix aussi surprendra les auditeurs de la première heure, ceux qui ont apprécié les textes presque slamés vont découvrir un Tim Dup chanteur. «J’ai pris beaucoup de plaisir à pousser ma voix à faire des refrains. Le côté hip-hop que j’affectionne, avec des textes fleuves induit un style plus parlé. Or ici, comme les textes sont plus courts, c’est plus chanté et donc plus pop.»

La légèreté, c’est du sérieux

Et dans La course folle, une phrase détonne: sur le titre La légèreté, Tim Dup s’exclame «La légèreté, c’est du sérieux». Une phrase qu’il doit à Nietzsche et qui lui permet de façon détournée de se défaire d’une forme de naïveté, cette image d’ado qui lui colle bêtement à la peau… «La légèreté, c’est toujours vu comme un truc béat, naïf alors que c’est important d’être léger! C’est lié au lâcher-prise global que j’ai souhaité pour ce disque. C’est cool aussi de sortir de disques sérieux, intimistes, qui racontent des choses plus lourdes. Je pense que je me suis mis une pression parce que j’avais ce souci qu’on me prenne au sérieux. Mais à un moment, se faire plaisir et faire plaisir aux gens sans trop anticiper ce qu’on va en penser.»

Et du plaisir, on en prend beaucoup à l’écoute de cet album qui vient illuminer l’automne.

«Véronique Sanson n’a pas pris de pincettes» Malgré sa jeune carrière, Tim Dup a eu la chance de partager le micro avec quelques pointures dont une Véronique Sanson qui a changé sa façon d’envisager sa voix. «Véronique Sanson m’a vachement challengé. Quand je suis allé en studio avec elle pour enregistrer ce duo, elle a été exigeante artistiquement et, ça, c’est génial pour un jeune comme moi. C’est une chanteuse incroyable. Elle disait: «Là c’est un peu bleu, il faudrait peut-être le refaire…». C’était une façon gentille de me dire que ce n’était pas très juste (rires). Du coup, aujourd’hui, je suis plus exigeant vis-à-vis de ma voix, de la justesse… Elle m’a fait prendre conscience que ma voix pouvait être un instrument.»

«La course folle», Columbia — En concert le 22/10 à Tournai; le 18/11 à Louvain-la-Neuve; le 19/11, à Marche-en-Famenne; le 26/11 à L’atelier au Luxembourg et le 09/12 à Woluwe-Saint-Pierre.