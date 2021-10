INFOGRAPHIES | Covid: voici où le virus se propage le plus vite en Belgique

Le «Rt», c’est quoi?

Considéré comme un indicateur concret de la propagation du coronavirus à travers la société, le taux de reproduction représente globalement la contagiosité du SARS-CoV-2.

D’abord calculé à partir de trois facteurs (la durée de la contagiosité après infection, la probabilité d’une infection après un contact entre une personne infectée et une personne susceptible de l’être, et la fréquence des contacts humains), ce taux de reproduction, anciennement «R0», s’est transformé au fil des mois en «Rt», un indice plus régulier qui évolue aussi plus souvent en fonction des mesures sanitaires adoptées.

«Si ce taux de reproduction reste inférieur à 1, cela veut dire que chaque personne infectée va contaminer moins d’une personne, et que l’épidémie va progressivement disparaître, précisait Frédérique Jacobs, la porte-parole du centre de crise Covid-19 durant l’été. Mais si le R est supérieur à 1, chaque personne infectera plus d’une personne et l’épidémie se poursuivra […] Le but des autorités est naturellement de faire baisser au maximum ce «Rt» et de le maintenir en dessous de 1 afin de contrôler l’épidémie, et ensuite la stopper.»

Précision importante, le taux de reproduction «est calculé en fonction de paramètres qui tentent de reproduire le comportement humain», souligne Sciensano. «Ce taux (qui est obtenu sur base de modèles mathématiques complexes, NDLR) doit être apprécié aux côtés d’autres indicateurs», comme le nombre quotidien d’hospitalisations et de décès. Concrètement, ce n’est pas parce que le «Rt» diminue que le virus n’est plus contagieux ou qu’il ne circule plus.

Le facteur K, l’autre facteur

Parce que le SARS-CoV-2 est apparu il y a un peu plus d’un an et demi, les experts continuent d’en apprendre toujours plus sur le virus et son mode de propagation. C’est ainsi qu’en fin d’année dernière, plusieurs études confirmaient que 10% des personnes testées positives étaient responsables de 80% des contaminations.

Dès lors, si le «Rt» (le taux de reproduction) permet de calculer le nombre total d’individus qu’une personne infectée peut contaminer, il doit être mis en corrélation avec le facteur K, soit le coefficient de dispersion du virus.

D’après une prépublication de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), le facteur K du SARS-Cov-2 est de 0,1 contre 0,16 pour le précédent SARS-CoV (2003), 0,25 pour le MERS (0,25) et 1 pour la grippe.