Pas de ruée vers les vacances d’hiver, les îles Canaries restent la destination préférée

Ekaterina Pokrovsky – stock.adobe.com

Maintenant que les voyages sont à nouveau autorisés, avec ou sans restrictions, les réservations pour la saison d’hiver ont commencé.

Toutefois, la ruée vers les vacances d’hiver ne s’est pas encore concrétisée, analyse mercredi Piet Demeyere, porte-parole du tour-opérateur TUI.

«En termes de destinations, les réservations sont comparables à celles de la saison d’automne. Les îles Canaries sont la première destination préférée des Belges», explique M. Demeyere. Les lieux de vacances particulièrement chauds comme le Cap-Vert, le Mexique, la République dominicaine et la Turquie restent également populaires.

TUI constate également l’émergence de la même tendance de dernière minute pour les réservations d’hiver que pour celles des prochaines semaines. «Entre-temps, nos réservations pour l’automne sont bonnes, mais il a fallu beaucoup de temps pour que la campagne démarre. De même, pour l’hiver, les premières réservations commencent à peine à arriver», commente le porte-parole. Selon lui, la plupart des voyageurs ne veulent pas réserver leur déplacement trop longtemps à l’avance et optent plus souvent pour une réservation flexible de dernière minute.

Les réservations de vacances au ski ne se succèdent pas encore non plus, bien que les offres soient sur le site depuis le mois de juin. «Les amateurs de sports d’hiver veulent des vacances avec toutes les installations disponibles. C’est pourquoi ils attendent que les stations de ski confirment que les remontées mécaniques et les bars après-ski seront ouverts», relève le voyagiste. L’année dernière, ce n’était pas une certitude, notamment dans les Alpes françaises, ce qui a entraîné une diminution des vacances de ski.

Les voyageurs qui espèrent s’échapper pour un citytrip à Londres à Noël devront, eux, assumer les conséquences du Brexit et de la crise du coronavirus. «Les Britanniques nous rendent la tâche très difficile avec les tests à l’arrivée et au départ et le laissez-passer pour les voyages internationaux. Il n’y aura pas beaucoup de personnes qui voudront encore y aller, mais nous continuerons à le proposer», assure Piet Demeyere.

Malgré ces maigres chiffres provisoires, le porte-parole garde espoir. «En été, nous craignions le même scénario pour les réservations d’automne, mais nous constatons aujourd’hui que celles-ci égalent et même dépassent les chiffres d’avant-corona. Nous avons dû mettre en place des vols supplémentaires vers certaines destinations».

Même s’il ne peut l’affirmer avec certitude, le tour-opérateur pense qu’après un démarrage lent, les chiffres pour l’hiver finiront par se stabiliser.