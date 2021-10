Un septuagénaire condamné à cinq ans de prison avec un sursis pour le viol d’une mineure

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi un septuagénaire à 5 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède un an de prison pour viol et attentat à la pudeur sur une mineure de 17 ans.

Le prévenu avait reconnu les faits. Le ministère public avait, lui, requis une peine de 7 ans de prison ferme. Le 29 septembre 2018, à l’issue d’une dispute avec sa mère, la victime s’était rendue au domicile du prévenu, avec lequel une relation de confiance s’était nouée et qui l’avait invitée à discuter.

Tous deux avaient consommé une bouteille de Vodka. «Au troisième verre, l’adolescente s’est sentie mal avant de s’allonger dans le divan. Elle s’est endormie et le prévenu en a profité pour passer à l’acte», avait relaté le ministère public, pointant que l’homme avait touché le corps, les fesses et les seins de la mineure avant de lui retirer sa culotte et son pantalon pour la violer.

Le prévenu avait reconnu ces violences sexuelles. «Je sais bien que je ne peux pas revenir en arrière mais je regrette amèrement. C’est dégueulasse, ce que j’ai fait», avait confié le septuagénaire. Le ministère public avait requis une peine de 7 ans de prison ferme. Me Nabil Khoulalene, à la défense, avait quant à lui plaidé une peine de prison inférieure à 5 ans avec un sursis probatoire.