VIDÉO | Les 200 déshumidificateurs destinés aux sinistrés pepins ont été livrés

La livraison des 200 premiers déshumidificateurs loués par la Région wallonne a été réalisée mercredi matin, à Pepinster.

En septembre, le gouvernement wallon a lancé un marché cadre d’un million d’euros pour la location de 1000 déshumidificateurs à destination des habitations sinistrées, pour trois mois. Les 200 premiers ont ainsi été livrés ce mercredi matin à Pepinster, l’une des communes les plus touchées par les inondations. Le ministre-président «Depuis les inondations, le gouvernement wallon a toujours été à nos côtés et à notre écoute», souligne le bourgmestre Philippe Godin. ÉdA J.W. wallon Elio Di Rupo (PS) et le ministre wallon du Logement Christophe Collignon (PS) avaient fait le déplacement pour assister à cette livraison inédite.

«Le travail en termes de relogement est important et compliqué, note ce dernier. Notre objectif est donc aussi de répondre aux besoins des habitants qui ont envie de rester dans leurs murs et de les aider à sécher leur habitation». Elio Di Rupo a, quant à lui, tenu à rappeler la décision du gouvernement wallon d’indemniser à 100% les foyers sinistrés assurés.

Pour quatre semaines

C’est la société belge Boels qui fournit ces déshumidificateurs. La totalité des appareils devraient être acheminée dans le mois. «Rassembler ces appareils a représenté un boulot énorme, au niveau international, explique Stefano Iurlaro, responsable commercial pour le sud du pays. Certains proviennent de Pologne, d’Allemagne ou de Hollande.»

Les 200 déshumidificateurs seront installés, par le service des travaux de la commune, pour 4 semaines. Au bout des 12 semaines, 600 foyers pepins en auront bénéficié.

Les citoyens concernés peuvent contacter l’administration dès ce jeudi à ce numéro: 087 46 83 71.