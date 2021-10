Squid Game, dates de péremption, les talibans expliqués aux enfants: nos 10 articles pour les familles

Voici notre sélection hebdomadaire de dix articles pour les familles.

Chaque mercredi, L’Avenir vous propose une sélection de 10 articles pour les familles. Au menu, cette semaine…

On parle de Squid Game, la série Netflifx qui cartonne en ce moment et qui fait également des ravages dans les cours récréation.

La gestion du frigoet des autres vivres à la maison, une vraie galère? Un nouveau logo vient d’être créé pour éviter le gaspillage alimentaire. On vous dit tout.

Côté culture, le festival du cirque fera son retour à la Citadelle de Namur. Notre coup de cœur de la semaine, c’est Véronique Gallo véritable «mother next door». Elle nous a parlé de son nouveau spectacle.

Enfin, Le JDE (Journal des Enfants) a rencontré Simon Orenbach, psychothérapeute et auteur d’un livre consacré aux peurs qui peuvent naître chez les enfants.

Bonne lecture!

DANS L’ACTU

ENSEIGNEMENT Une nouvelle pédagogie à l’athénée de Florennes

L’athénée de Florennes se lance dans une nouvelle pédagogie.

Chaque élève va pouvoir intégrer «une maison» basée sur la mythologie grecque, afin de favoriser l’esprit d’entraide et de fraternité, l’esprit d’équipe, et de donner le meilleur de lui-même en émoustillant chacun dans un bon esprit de compétition.

SÉRIES «Squid Game», le «jeu malsain et dangereux» qui envahit les écoles

La série Netflix «Squid Game», très violente, fait des ravages dans plusieurs cours de récréation du pays. Exemple à Erquelinnes où la direction a dû intervenir.

Monde Qui sont les talibans?

Deux fois par mois, le Journal des Enfants (JDE) répond à des questions d’enfants dans une vidéo faite de dessins. Cette semaine, on vous parle de l’Afghanistan et des talibans.

CONSO C’est périmé ou pas? Un logo pour s’y retrouver

Jusqu’à 10% de notre gaspillage alimentaire est dû à une mauvaise interprétation des dates de péremption, selon une étude de la Commission européenne. Observer, sentir, goûter, pour ne pas jeter un aliment qui est encore tout à fait consommable. Voici nos conseils.

VIDEO BMW force les hybrides à passer à l’électrique au cœur des villes

Charleroi, Namur et Louvain voient, depuis peu, les conducteurs d’hybrides rechargeables BMW passer automatiquement en mode 100 % électrique, « zéro émissions », quand ils pénètrent au cœur des villes. Explications.

COUPS DE CŒUR

CULTURE Le festival du cirque de retour à la citadelle de Namur

ÉdA – Jacques Duchateau

Après une année de pause en raison de la crise sanitaire, un nouveau chapiteau accueillera le traditionnel festival du cirque de Namur pendant le congé de Toussaint, du 30 octobre au 7 novembre.

HUMOUR Véronique Gallo, féministe sans prise de tête

Avec son humour pétillant et toujours juste, Véronique Gallo s’affirme comme la « mother next door ». On l’a connue d’abord sur YouTube avec ses capsules Vie de mère, qui ont fait l’objet d’un spectacle avant de connaître une diffusion à la télé. Véronique Gallo croque la vie et s’interroge sur la femme et son rôle dans la société avec justesse et humour. La revoici dans Femme de vie, un nouveau spectacle moins centré sur ce «boulot» de maman mais plus sur la femme et son épanouissement personnel.

EN PRATIQUE

DÉCRYPTAGE D’où vient la peur? Comment y faire face?

Magalice – stock.adobe.com

Covid-19, inondations… Ce qui se passe dans le monde qui nous entoure fait parfois naître des craintes. Mais il y a aussi d’autres peurs: du noir, des araignées, d’échouer, de ne pas se faire d’amis… Que faire face à cela ? Le JDE (Journal des Enfants) a rencontré Simon Orenbach, psychothérapeute et auteur d’un livre consacré au sujet.