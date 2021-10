Les propriétaires désormais mieux assurés en cas d’affaissement dû à la sécheresse

La commission Économie de la Chambre a approuvé mercredi, à l’unanimité, une proposition de loi interprétative qui garantira que les propriétaires soient mieux assurés en cas d’affaissement dû à la sécheresse.

De plus en plus d’habitations ont été endommagées par la sécheresse ces dernières années. Celles construites sur des sols argileux sont particulièrement touchées car ce type de sol se contracte et s’affaisse. Cependant, de nombreuses compagnies d’assurances refusent souvent de couvrir ces dommages et les propriétaires héritent alors de factures pouvant s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Cette proposition doit répondre à ce problème en précisant que les dommages causés par la sécheresse étaient déjà considérés par la loi de 2005 comme étant couverts par l’assurance incendie.

Le vote s’est prononcé sur deux propositions combinées provenant de la N-VA et des partis de la majorité.