Netflix: «Squid Game», le «jeu malsain et dangereux» qui envahit les écoles

La série Netflix «Squid Game», très violente, fait des ravages dans plusieurs cours de récréation du pays. Exemple à Erquelinnes où la direction a dû intervenir.

«Chers parents, vous avez sûrement entendu parler de cette série «Squid Game». Dans cette série, des personnages sont amenés à jouer à des jeux d’enfants et s’ils perdent, ils sont éliminés… On les exécute! Cette série est interdite aux moins de 18 ans pour ses scènes de violence! Nos élèves s’amusent donc à des jeux style 1-2-3 soleil (comme repris dans la série) et le perdant ou perdante reçoit des coups…»

Véritable carton d’audience sur Netflix, «Squid Game», une série plutôt violente venue de Corée du Sud, donne visiblement de (mauvaises) idées aux plus jeunes. À tel point que certains établissements scolaires tirent désormais la sonnette d’alarme, à l’instar des écoles communales d’Erquelinnes Centre/Béguinage dont le message Facebook a été partagé plus de 10.000 fois en moins de 24 heures.

«Quand la direction et les enseignants se sont rendu compte que les enfants jouaient à des jeux violents inspirés de cette série, ils y ont mis fin tout de suite mais ils ont aussi décidé de ne pas en rester là, explique David Lavaux, le bourgmestre d’Erquelinnes. Et c’est pour cette raison qu’ils ont publié un message sur les réseaux sociaux. L’idée était de sensibiliser les parents aux dangers que peuvent parfois représenter certains programmes.»

S’il assure qu’aucun enfant n’a été blessé dans les écoles communales de son entité, David Lavaux invite donc les parents à «rester attentifs» à ce que regardent leurs progénitures. «Parce qu’à leur âge, ils reproduisent forcément ce qu’ils voient… C’était déjà le cas avec Zorro ou Thierry la Fronde pour les plus anciens.»

De son côté, l’école d’Erquelinnes Centre/Béguinage assure rester vigilante. Histoire «que ce jeu malsain et dangereux» ne se reproduise plus. Et de rappeler, via Facebook une fois encore, que «des sanctions seront prises vis-à-vis des enfants qui continueront ce jeu» et frapperont les autres enfants.