Sauvenière se sépare de Thomas Lambotte

Le club de Sauvenière (P2A) a cessé sa collaboration avec son entraîneur de P2 Thomas Lambotte.

«Des problèmes de communication et une vue différente avec le comité ont précipité cette décision qui n’est évidemment pas un moment facile. Nous souhaitons à Thomas de retrouver le plus rapidement possible une équipe à coacher», précise le président des Wawas Patrick Daiche. François Blandi, membre du club, assurera l’intérim.

«Mon départ est lié à un manque de résultats. Nous n’avions pourtant été battus que trois fois, dont deux revers contre Arquet et Bossière», précise le désormais ex-coach de Sauvenière, disponible pour un nouveau challenge (0477/95.16.50).