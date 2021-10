L’Atomium et le Design Museum Brussels à nouveau accessibles tous les jours

L’Atomium et le Design Museum Brussels sont à nouveau accessibles tous les jours de la semaine depuis octobre, pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus.

Les deux institutions culturelles, situées sur l’esplanade du Heysel, entendent ainsi répondre à la hausse du nombre de touristes étrangers.L

’Atomium et le Design Museum Brussels ont accueilli durant l’été la moitié du nombre de visiteurs et visiteuses comparé à la même période en 2019, où la Belgique était encore vierge de Covid-19. Si des mesures sanitaires subsistent, comme la présentation du Covid Safe Ticket à l’entrée, l’affluence reprend peu à peu. Les expositions des deux institutions attirent notamment de plus en plus de Français et d’Allemands.

Depuis le mois d’octobre, les deux sites sont accessibles chaque jour, retrouvant leurs horaires d’avant mars 2020.

L’installation numérique «ID#2021-Symbol», une immersion sonore et visuelle qui emmène les voyageurs entre les boules de l’Atomium, est à découvrir jusqu’à la fin de l’année. Le musée bruxellois du design propose pour sa part l’exposition «Crush. Rencontres inattendues entre design et art».