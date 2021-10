VIDÉO | Inondations à Marseille: des rues transformées en rivière de déchets

Ces déchets non ramassés suite à la grève des éboueurs dans la ville ont fini leur course dans la mer Méditerrannée AFP

La ville de Marseille a été frappée par d’importantes pluies ce lundi 4 octobre… après une semaine de grève des éboueurs. Résultat, des images impressionnantes de torrents de déchets qui parcourent les rues de la cité phocéenne.

Marseille a vécu un épisode pluvieux inédit ce lundi. Des inondations ont frappé la ville, mais ces torrents d’eau ont surtout emmené avec eux des quantités incroyables de détritus. Car ces pluies ont frappé la ville après une semaine de grève des éboueurs. Conséquence, les nombreux déchets non ramassés ont été charriés jusque dans la mer, provoquant une importante pollution.

Sur la page Facebook «Marseille Poubelle la vie!», les habitants de la ville ont partagé des photos et vidéos du désastre. Sur Twitter aussi, des internautes ont pu capter des images, sur lesquelles on peut voir une grande quantité de déchets garnir les torrents d’eau. Ces images ont été relayées par la ministre de la Mer qui évoque une «triste scène à #Marseille où tous ces déchets finiront dans la mer Méditerranée…», avant de poursuivre. «Les discussions entre les groupes syndicaux et la métropole ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel: nous sommes tous responsables de nos mers et nos océans!»

Triste scène à #Marseille où tous ces déchets finiront dans la mer Méditerranée… Les discussions entre les groupes syndicaux et la métropole ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel : nous sommes tous responsables de nos mers et nos océans ! pic.twitter.com/EzHuSdRAPe — Annick Girardin (@AnnickGirardin) October 4, 2021

Des bouteilles en plastique, des canettes en métal et des déchets en tout genre: à Marseille, les plages ont été souillées par les immondices. Si la collecte a repris depuis vendredi, tous les déchets n’avaient pas été ramassés au moment où la pluie s’est mise à tomber sur la cité phocéenne. «Les déchets sont partout. C’est une catastrophe!», a alerté la biologiste Isabelle Poitou, directrice de l’association MerTerre.

«À cause du vent et des vagues, le nettoyage va devoir se prolonger sur plusieurs jours et j’appelle toutes les bonnes volontés à grossir les rangs des bénévoles associatifs car chaque déchet ramassé compte», a demandé le maire des 6e et 8e arrondissements Pierre Benarroche. En mer, les marins-pompiers de Marseille ont initié une surveillance aérienne des côtes pour repérer les pollutions et organiser leur ramassage. De nombreuses aires marines protégées sont situées au large de Marseille, notamment dans le parc national des Calanques, le plus visité de France, aux portes de la ville.