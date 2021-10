La fin du certificat médical pour maladie de courte durée?

La suppression du certificat médical pour un congé maladie de courte durée est en discussion au niveau fédéral. Les médecins généralistes s’en réjouissent. Pour les employeurs, c’est la porte ouverte aux abus…

L’idée est dans l’air depuis un bon bout de temps. Les médecins généralistes se plaignent depuis plusieurs années du surcroît de travail engendré par les certificats médicaux d’un jour ou deux pour un refroidissement, une grippe intestinale…

Les mutuelles se sont dites plus d’une fois favorables à la suppression du certificat médical pour une absence de courte durée. Outre la surcharge de travail pour les prestataires de soins, elles pointent le surcoût financier engendré par ces consultations «superflues».

La question revient sur le tapis, du fédéral cette fois, portée par les «Verts» flamands. Le contexte est favorable: la crise sanitaire a démontré aux employeurs les plus suspicieux concernant le télétravail que loin des yeux leur personnel pouvait être tout aussi efficace.

Alors pourquoi la confiance ne serait-elle pas aussi de mise quand, à l’occasion, le salarié se trouve dans l’incapacité de travailler pendant un jour ou deux à cause d’une maladie bénigne?

GBO: un certificat médical sans valeur ajoutée

Le Groupement belge des omnipraticiens qui représente une partie des généralistes voit d’un bon œil l’abolition du certificat médical pour des problèmes de santé mineurs temporaires.

«On est bien sûr demandeur de tout ce qui peut alléger la tâche des médecins généralistes en termes de charge administrative, confirme Paul De Munck. «Il n’y a pas de valeur ajoutée au certificat médical pour des problèmes de santé mineurs»

Le président du GBO insiste sur la nécessité de fixer un cadre précis sur base de discussions avec tous les acteurs concernés. Et de tirer les leçons de ce qui se fait ailleurs, notamment aux Pays-Bas.

«Cette nouvelle façon de faire s’inscrit dans une relation de confiance entre le médecin généraliste et son patient. Le médecin peut dire à son patient: “demain si vous avez ceci ou cela, vous n’avez pas besoin de venir me voir, arrangez-vous avec votre patron dans le cadre de la nouvelle législation”. Mais à un patient qui présente des facteurs de risque, le généraliste recommandera de venir le consulter s’il présente tel ou tel symptôme. Il faut éviter avec ce genre de mesure que des gens qui devraient voir le médecin pour une pathologie aiguë se disent qu’ils peuvent se débrouiller seuls.»

UCM : pas de certificat, pas de salaire

Sans surprise, le son de cloche est tout autre du côté de L’Union des classes moyennes. Plan de relance, sociétés impactées par le Covid ou les inondations…. le contexte actuel, particulièrement difficile, ne se prête pas à une telle mesure. « Nous avons vraiment besoin de tout le monde sur le pont», martèle Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM.

«Prendre un congé sous certificat médical, c’est déjà compliqué aujourd’hui. Il y a les certificats de complaisance, ceux du lundi matin, relativement fréquents au point que des administrateurs nous demandent de mettre le sujet sur la table de façon régulière. Si on supprime l’obligation de rendre un certificat, cela va rajouter des difficultés évidemment. Nous avons peur qu’en légiférant, les abus se multiplient…»

Dans les petites structures comme les PME, l’absence d’une personne non justifiée peut déstabiliser le travail, rappelle le patron de l’UCM. «La notion de salaire garanti est déjà difficile à faire passer avec des certificats médicaux, alors si on supprime ceux-ci, cela va être très très compliqué…»

La position de l’UCL est claire: pas de certificat, pas de salaire.. «Le travailleur qui ne prend pas la peine d’aller chercher un certificat médical, c’est un congé sans solde. Ce qui ne veut pas dire que l’employeur ne pourra pas lui accorder son salaire s’il le souhaite…»

FEB: pour une approche intégrée de l’absentéisme

Du côté de la Fédération des entreprises de Belgique, on se montre un peu plus nuancé: «Nous pensons qu’il est bon que la suppression du certificat médical pour les courtes absences soit discutée, mais cela nécessite une discussion globale qui inclut également le comportement des médecins en matière de prescription, la responsabilisation de l’employé et les possibilités de contrôle pour l’employeur. En d’autres termes, une approche intégrée de l’absentéisme…», explique Kris De Meester, expert en bien être au travail à la FEB.

Caroline Desorbay