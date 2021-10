Les Intranquilles, Tralala, Cigare au miel, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 6 octobre

Un peintre, un griot, des menottes ou encore un chanteur de rue: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 6 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Les Intranquilles

Drame de Joachim Lafosse. Avec Damien Bonnard et Leïla Bekhti. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

La tranquillité du couple de Damien (Damien Bonnard) et Leïla (Leïla Bethti) et celle de leur fils va être bousculée quand Damien est diagnostiqué bipolaire. Portrait d’une love-story, entre dépression et crises de nerfs.

Ce qu’on en pense

Fort d’un duo d’acteurs rigoureux et d’un scénario en quasi huis-clos qui épouse l’évolution de la maladie, Joachim Lafosse signe un film éprouvant et sensible, loin de tout sensationnalisme – et l’un de ses plus réussis.

La Nuit des Rois

Drame de Philippe Lacôte. Avec Steve Tientcheu, Bakary Koné, Lætitia Ky, Denis Lavant… Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Dans la MACA, la prison la plus surpeuplée et dangereuse d’Afrique, les prisonniers sont rois. Fraîchement arrivé, un jeune détenu est initié au rituel du Roman: il doit raconter des histoires toute la nuit, sous peine de perdre la vie…

Ce qu’on en pense

Quelque part entre Shakespeare et Shéhérazade, le franco-ivoirien Philippe Lacôte nous plonge dans un conte politico-fantastique unique en son genre.

Tralala

Comédie musicale d’Arnaud & Jean-Marie-Larrieu. Avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Maïwenn, Jalil Lespert et Denis Lavant. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

En suivant la trace d’une inconnue rencontrée dans un bar, un musicien bohème atterrit à Lourdes où il est adopté par une famille locale.

Ce qu’on en pense

Une divagation hors du temps qui parle de rencontres et de destin, en musique. Faut se préparer à rêvasser avant d’y aller.

Cigare au miel

Drame de Kamir Aïnouz. Avec Zoé Adjani et Amira Casar. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Selma pensait avoir trouvé un équilibre entre ses racines algériennes et sa vie d’ado française. Jusqu’au jour où ses hormones commencent à la titiller.

Ce qu’on en pense

L’histoire d’émancipation est classique et entendue mais on peut lui reconnaître une certaine originalité dans la façon dont elle met en parallèle l’histoire intime de l’ado et le bouillonnement de l’Algérie des années nonante.

Till Death

Thriller de S.K. Dale. Avec Megan Fox, Eoin Macken et Callan Mulvey. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Une jeune femme se réveille menottée au corps sans vie de son mari. Incapable de se libérer, elle essaye de survivre alors que deux tueurs à gages arrivent pour la tuer.

Ce qu’on en pense

Malgré un bon suspense, ce thriller se révèle de piètre qualité. Et le visage inexpressif de Megan Fox y est pour quelque chose.

