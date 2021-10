Le MR propose de montrer l’exemple de la végétalisation urbaine avec les bâtiments publics. Une demande faite à tous les parlements.

«Le recul de la nature face au béton nécessite une réaction claire et immédiate!» À son constat, le MR a ajouté une initiative coordonnée aux parlements fédéral, wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie Bruxelles sous la forme de propositions de résolutions visant à soutenir la végétalisation des bâtiments publics. Toitures et murs végétaux, verdurisation des terrasses et utilisation de biomatériaux: les Bleus veulent mettre du vert en ville. Et pour commencer, montrer l’exemple avec les bâtiments publics.

Outre l’aspect esthétique et d’amélioration du cadre de vie, les effets positifs de la végétalisation au cœur de nos zones urbaines ultra-bétonnées sont connus: réduction de l’effet «îlot de chaleur» grâce à l’ombrage et l’évapotranspiration des plantes, filtration de certains polluants et absorption de CO2, réduction des espaces imperméables et donc du risque d’inondation, refuge pour la biodiversité.

Les trois députés MR, Charles Gardier, Aurélie Czekalski et Michel De Maegd, qui portent les propositions de résolutions dans les différents parlements ont déjà rallié la plupart des partis à leur proposition. Les parlements wallon et de la Fédération Wallonie Bruxelles ont voté positivement, tout comme le parlement bruxellois où le MR est dans l’opposition.

Au parlement fédéral, la proposition a été discutée en juin et un vote en commission pourrait intervenir le 19 octobre. Là aussi une majorité devrait se dégager.

Au vu du large soutien, on peut se demander pourquoi choisir la voie d’une résolution (qui n’est finalement qu’une déclaration d’intention) plutôt qu’une proposition de loi ou de décret. Le nombre important de partis dans la coalition fédérale rend préférable «la politique des petits pas», dit-on du côté du député Michel De Maegd.

Quant aux autres parlements, une résolution est aussi un bon moyen pour rallier la plus large majorité possible, dit-on au MR. Et ainsi faciliter ensuite la mise en œuvre par le gouvernement.

Mais avant cela, le MR propose aux différents gouvernements de réaliser un cadastre des bâtiments publics qui pourraient se prêter à une végétalisation et à une étude des coûts. À cet égard, les infrastructures scolaires pourraient être un bon point d’entrée, tant lors de construction que lors de rénovation ou dans le cadre d’entretien de bâtiments, cours de récréation et abords.

Reste à transformer les résolutions en actions. Mais avec cette «proposition faite à tous les niveaux de pouvoir pour plus de cohérence et d’efficacité», le MR espère y arriver rapidement.