Attentats de Paris: interpellantes discussions entre les accusés Abrini et Usman pendant le procès

Deux conversations entre les détenus Abrini et Usman ont été notifiées au parquet anti terroriste et au président de la cour d’assises. Une partie de ces conversations a été saisie par les surveillants qui les ramenaient en prison. Le contenu est interpellant sur l’état d’esprit des accusés…

Si les accusés des attentats du 13 novembre 2015 n’ont guère l’occasion de taper la causette lorsqu’ils sont à leur place dans le box, il n’empêche qu’ils ont parfois l’occasion d’échanger entre eux.

C’est ce que rapporte un courrier de la «Direction de l’administration pénitentiaire» et adressée au procureur de la République du Parquet national antiterroriste ainsi qu’au président de cette cour d’assises spéciale.

Au cœur de ce courrier: des discussions entre les accusés Abrini et Usman lors de leurs retours vers la prison de Fresnes les 15 et 16 septembre.

Usman: «Je ne regrette pas ce que j’ai fait»

Mercredi 15: c’est le pakistanais Muhammad Usman qui s’adresse à Abrini. Selon les surveillants présents à bord, le Pakistanais aurait déclaré: « mon avocat souhaite que j’exprime des regrets devant la cour. Moi, je n’en ai pas envie, je ne regrette pas ce que j’ai fait.» Le courrier mentionne qu’Abrini n’a pas répondu.

Des nouvelles d’Abdeslam

Usman se manifeste encore pour demander à Abrini des nouvelles de Salah Abdeslam. Il faut savoir que, dans la configuration du box des accusés, Abdeslam est en «tête de gondole», au plus proche de la cour et Mohammed Abrini est assis à sa droite.

Prudent Abrini n’a répondu qu’en arabe quelques instants plus tard. Le courrier relève que « la conversation n’a pas duré longtemps car ceux-ci (les détenus) étaient placés dans des cabines éloignées et le volume des avertisseurs sonores rendait difficile de tenir une conversation le long du trajet.»

«Encore 4 ans et il pourra rentrer chez lui faire le djihad»

L’autre conversation, celle du 16 septembre, c’est Abrini qui s’adresse à Usman. Il lui dit « qu’il pense qu’il prendra moins, comme Kharkhach qui a fait des faux papiers qu’il ne savait pas que c’était pour des terroristes. Que s’il fait encore quatre ans, il en aura fait 10 au total et il pourra rentrer chez lui faire le djihad.»

Selon les surveillants qui ont entendu ces échanges, ils ont aussi relevé que les deux accusés semblaient s’inquiéter des questions qui pourraient leur être posées sur le djihad et «la vie là-bas». Usman recommande finalement à Abrini de soutenir Abdeslam lorsqu’ils se parlent. Abrini s’épanche alors brièvement sur l’état d’esprit d’Abdeslam et confie «qu’il va bien, qu’il n’est pas inquiet car il a terminé son combat.»

Défense d’Abrini: «on déplace le sujet»

Du côté des avocats de la défense d’Abrini, Maîtres Eskenazi et Violleau, on s’étonne du contenu de ce courrier. «La note consiste en des ‘propos’tronqués et rapportés oralement par plusieurs intermédiaires de l’administration pénitentiaire différents avant d’être retranscrits. Elle n’a d’intérêt pour personne et surtout pas pour la cour d’assises qui a assez à faire avec son dossier. Lui accorder le moindre crédit c’est déplacer le sujet et s’abaisser au spectacle.» Les deux avocats regrettent qu’on relève ces faits car il s’agit « d’une discussion hors contexte en fin d’audience et dont on ne décrit pas comment cela a été entendu. On veut transformer cette discussion comme des éléments à charge.»