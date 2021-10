Le débrief du jour: La perpétuité pour Xavier Van Dam | Le gasoil au plus haut depuis 3 ans | Abus sexuels dans l’Église: rapport accablant

Xavier Van Dam condamné à la perpétuité, 216.000 abus sexuels recensés dans l’Église depuis 1950 en France, le prix du gasoil de chauffage qui flambe: voici ce qui a fait l’actualité de ce mardi 5 octobre.

1. Xavier Van Dam condamné à la perpétuité

Xavier Van Dam a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité après avoir été reconnu coupable lundi soir de l’assassinat, du viol et de la séquestration de Wivinne Marion.

2. Le prix du gasoil flambe: au plus haut depuis 3 ans

Le prix du gasoil de chauffage atteindra mercredi son niveau le plus élevé depuis près de trois ans. Le prix maximum - pour une commande de 2.000 litres minimum - augmente de 2 centimes pour atteindre 0,75 euro par litre.

3. Pédocriminalité dans l’Eglise en France: 216.000 victimes depuis 1950

Déflagration pour l’Église catholique de France: la Commission Sauvé, qui a enquêté sur l’ampleur de la pédocriminalité, estime à 216.000 le nombre de victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950.

4. Feu vert pour le stade de Bruges

Un tout nouveau stade pourrait sortir de terre dans la Venise du Nord, ces prochains mois. Nos confrères du Laatste Nieuws l’annoncent: le monde politique accordera aujourd’hui ou demain le permis environnemental pour le projet de construction du nouveau stade du Club de Bruges.

5. Marée noire en Californie, désastre écologique

C’est l’une des pires marées noires qu’ait connues l’État de Californie depuis des décennies. Des plages entre Huntington Beach et Laguna Beach ont été fermées au public sur 24 kilomètres et la pêche a été interdite. De nombreux oiseaux et poissons morts portant des traces de pétrole ont été retrouvés échoués sur les plages.

